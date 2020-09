Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Izagirre, Luisle et Omar Fraile, au service de Miguel ngel Lpez

Cela fait deux années irrégulières mais, après 11 étapes disputées, Michel-Ange Lopez il a l’air capable de tout dans ce Tour de France. Une manche que je ne connaissais pas mais que, après avoir été un podium en Twist and Turn, il a été décidé cette année de se disputer. Le leader d’Astana se classe neuvième au classement général à 1:15 Roglic.

Dans cette moitié de course que nous avons réalisée à ce jour, le coureur a déjà découvert les nerfs qui entourent la ronde de gala. “C’est différent des deux autres, c’est vrai, mais nous savions déjà en arrivant ici que l’objectif allait être compliqué”, explique Supermn. Le héros de l’équipe kazakhe, qui n’a pas encore renouvelé et a des négociations ouvertes avec d’autres équipes, est rassuré d’avoir franchi cette première étape sans chocs majeurs. Ils ne l’ont pas attrapé parmi les fans et, malgré le fait qu’hier il était impliqué dans la chute qui a renvoyé Ion Izagirre chez lui, il a réussi à sauver le scrutin.

Le meilleur, vient maintenant la montagne, son relief: “Il faut avouer que ceux qui sont devant moi sont plus forts, mais nous avons encore beaucoup à dire. Je suis calme car l’équipe travaille bien et bientôt nous aurons notre chance.” C’est par où entrer Gorka Izagirre. “C’est un coureur qui peut me donner beaucoup de choses”, disait-il au départ de Nice. Le Basque, qui est aussi à la recherche d’un contrat, a économisé pendant tous ces jours car il sait qu’il va devoir s’infiltrer dans une fuite pour que Lpez finisse plus tard. Ils ne révèlent pas quel jour ils le feront. Ils ne veulent pas donner d’indices, mais ils promettent de se battre jusqu’à ce que le corps dure.

La scène d’aujourd’hui, idéale pour l’évasion, convient à un Omar Fraile qui ne cherche pas à bouger. “Je dois être avec le patron”, déclare le dernier vainqueur espagnol du Tour, il y a deux ans maintenant. “Pour moi, la course se passe bien. Je suis venu un peu court mais chaque jour je m’améliore. La première semaine me coûte toujours et puis j’y vais plus. Maintenant, nous entrons sur notre terrain: le Massif Central et les Alpes. Je vois bien Miguel. et je pense qu’il va falloir attendre que les Alpes voient sa meilleure version. L’autre jour on l’a laissé une minute mais là-haut il n’y avait que 20 secondes. On est calme, on lui fait confiance et on sait que cette différence est récupérable “, inquiète le Récupération d’ions. CAMP TO CAMP

Luis Len Snchez, récent vainqueur du Championnat d’Espagne, montre son maillot dans une édition du Tour où il était venu vouloir remporter une victoire qu’il n’a pas obtenue depuis 2012. «Je suis ici avec beaucoup d’enthousiasme. Ce maillot me donne de la force, cela faisait longtemps. À sa recherche. Ici, j’aimerais avoir mon moment pour chercher une victoire, mais nous sommes tous concentrés pour que López soit bien placé au classement général », confie un coureur qui a joué un rôle clé lundi dernier pour que le Colombien ne reste pas coupé. C’était à lui de rester, après un gros effort, réenrôler le groupe de favoris. Luisle est de l’or pur pour Astana.

“J’ai de l’expérience et c’est toujours positif. Nous sommes tous ici pour contribuer. C’est une chance que l’espagnol soit parlé dans le groupe car nous sommes quatre Espagnols en plus des Colombiens. Je ressens de bons sentiments. Il y a des rivaux très forts, mais le jour où Miguel ngel C’est bien d’attaquer et là on peut faire des différences », assure le Murcien, à qui ils pourraient offrir prochainement leur renouvellement. Avec les héros espagnols, Supermn sait que sa cape n’est pas en danger parmi le reste des méchants qui concourent dans ce Grande Boucle.