Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le cycliste allemand de Bora a rattrapé sa défaite de vendredi dernier

Lennard Kamna célèbre aujourd’hui sa victoire sur le Tour de France.

L’Allemand Lennard Kamna, vainqueur de la seizième étape du Tour de France, Il a assuré qu’il ne voulait pas d’un autre sprint comme celui qu’il a perdu vendredi dernier dans le Puy Mary contre le colombien Daniel Martinez, alors j’ai décidé d’attaquer sur la montée de l’Équateur Richard Carapaz.

“J’ai vu qu’il hésitait un peu et j’ai décidé de l’attaquer. Je savais que dans la descente et au niveau je pouvais lui faire gagner du temps et je ne voulais pas tout risquer à nouveau en sprint”, a déclaré le cycliste du Bora.

“J’ai été très déçu de Puy Mary, mais j’ai gagné en confiance et j’ai continué à me battre, j’ai gardé l’esprit offensif et comme j’avais de la force j’ai voulu y aller seul pour que le Puy Mary“il ajouta.

Kamna Il a assuré que le plan de son équipe était que son partenaire rejoigne l’escapade Peter Sagan, qui se bat pour le maillot vert de la cohérence, mais en ne le faisant pas avait de bonnes chances de remporter l’étape et la force de l’atteindre: “A partir de demain, nous travaillerons à nouveau pour Peter. Le but est de gagner ce maillot. ”

Ancien champion du contre-la-montre junior, l’Allemand a assuré qu’il n’avait pas préparé cette discipline depuis longtemps, mais a déclaré qu’il se considérait comme un coureur de tours par étapes, même s’il ne sait toujours pas si son degré de récupération lui permet d’opter pour les 3 semaines.

Pour sa part, l’Équatorien Richard Carapaz (Ineos) a été choisi le coureur le plus combatif de l’étape, mais n’a pas pu remporter la victoire par l’attaque de l’avant-dernier port de l’allemand Lennard Kemna.

“Ce n’était pas une déception, je suis content du travail que j’ai fait aujourd’hui. J’ai essayé de gagner, mais Kamna il était très fort et je ne pouvais pas le suivre », dit-il.

Richard Carapaz, gagnant de Tour 2019 et débutant dans le Tour de France, a pris la responsabilité de Ineos après l’effondrement de son chef, le Colombien Egan Bernal, dimanche dernier dans le Grand Colombier.

La “Locomotora de Carchi”, âgée de 27 ans, est entrée dans les nombreuses évasions de la journée avec ses compagnons Pavel Sivakov et Andrey Amador, et était en charge de réduire la fuite lors de la montée Saint Nizier du Mouncherotte (1a), où il a attaqué jusqu’à 3 fois avec l’intention de faire face à la dernière ascension Villard de Lans.

Mais Carapaz rencontré la résistance de l’allemand Lennard Kamna, qui a répondu avec force à 2 kilomètres du sommet, a été laissé seul et avec un chemin clair vers le but.

Richard Carapaz est le premier classé de Ineos, à la quatorzième place à 17,23 minutes du leader, le Slovène Primoz Roglic.