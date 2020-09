Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 bouleversé avec l’étape du tour des deux îles

Imanol Erviti et Movistar ont lancé le peloton par moments dans une étape très dangereuse 10. Movistar

Le Navarrais a parlé après la 10ème étape du Tour et il a été heureux de pouvoir profiter de la tournée après les mois de doutes que nous avons passés. Mais il a lancé aujourd’hui un message d’alerte sur le danger du segment: “Je ne sais pas combien de chutes il y aurait eu, mais il y avait beaucoup de mobilier urbain, de panneaux, d’îles … Et ça a été un vrai stress”.

Il a également expliqué qu’ils avaient pris la tête de l’équipe pour être plus en sécurité et pour protéger Enric Mas. “Je pense que nous avons eu raison d’y arriver, car la course a été très mouvementée au départ de La Rochelle et il y avait beaucoup de vitesse sur le pont”dit-il comme il est heureux d’avoir sauvé une journée très difficile.

Combien d’années à voir cette image … Le professeur, @ImanolErviti, et @jjrojilla s’occupant d’un leader à la tête de l’équipe, @EnricMasNicolau. Bon travail sur cette étape nerveuse de @letour_es. # Nous roulons ensemble # TDF2020pic.twitter.com / 4hDPfz4pch ? Équipe Movistar (@Movistar_Team) 8 septembre 2020

Enfin, le coureur espagnol était fier de Movistar: “Ce n’était pas un jour pour gagner le Tour, mais c’était un jour pour le perdre, et nous voulons courir très attentifs, unis, et que la force du groupe nous aide à sauver le meilleur possible. jour ouvrable”. Et encouragé à poursuivre cette dynamique “travailler en groupe, avec fraternité, se sacrifier l’un pour l’autre …”

“Cela a été une journée très stressante depuis le début, donc je suis heureux d’être là. Cela a été une journée tendue, je n’ai même pas eu le temps de boire”, a déclaré l’espagnol au but de Saint-Martin sur l’île de R.

Landa a célébré que les résultats du PCR réalisé sur le peloton au cours des deux derniers jours ont donné des résultats négatifs pour les 165 coureurs du Tour: “En ce sens, cela a également été une journée importante. Il y avait peur de quelque chose de positif, mais nous voyons que les choses se passent bien. Nous devons continuer comme ça jusqu’à la fin”.

Avant le jour de ce mercredi, avec un profil plat, Landa s’attend à “une journée plus calme, mais on verra”.

Le septième du général a subi une chute sans conséquences dans une étape qui se décrit comme suit: “La journée a été très agressive depuis le début. L’équipe a marqué devant à tout moment et m’a évité autant que possible les ennuis.”

# TDF2020 Malheureusement, @davideformolo a subi une fracture de la clavicule gauche présumée lors d’une collision pendant la phase. J’ai réussi à terminer, mais je serai transporté à l’hôpital pour des analyses. # UAETeamEmirates # RideTogetherpic.twitter.com / XCuzTzbBtX ? @ UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) 8 septembre 2020

La présence intermittente et changeante du vent a compliqué la marche de l’équipe. “Quand les fans ont été formés, nous tirions vers l’avant et quand je suis tombé, les coéquipiers m’ont attendu et j’ai pu retourner dans l’équipe”il expliqua. Son partenaire a eu moins de chance: “Davide Formolo a subi une forte chute, mais a réussi à terminer l’étape. Il souffre beaucoup, mais nous espérons qu’il se rétablira”. L’Italien semble avoir subi une fracture de la clavicule. Après votre visite à l’hôpital, nous connaîtrons la partie finale.