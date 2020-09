Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Les huit parfaits

Ce ne sont pas les huit meilleurs cyclistes du Tour de France, mais ils formeront une équipe de rêve avec la performance qu’ils ont donnée lors de l’édition 2020 de la Grande Boucl. Voici le huit idéal de MARCA:

Tadej Pogaar (EAU), ça ne peut pas être un autre. Champion du Tour, propriétaire du maillot jaune bien qu’il ne l’ait porté qu’un jour, le dernier, pendant toute la course. Victoire d’étape dans Pyrénées (Laruns), Alpes (Grand Colombier) et La Planche des Belles Filles avec un contre-la-montre pour l’histoire du Tour de France. Aussi, à 21 ans, vainqueur du classement des jeunes. Énorme. À combien de tournées ce garçon peut-il aller?

L’homme qui arraché le maillot vert à Peter Sagan. Deux victoires, dont celle de Paris, et champion du classement de régularité, avec un combat dans les sprints intermédiaires des Alpes contre Sagan et sa Bora. Le meilleur sprinter du Tour.

Tiens bon (bien qu’il ne puisse le faire qu’une seule fois) et le remonter, c’est ce que Mikel Landa sait faire et c’est pourquoi il est ici. Il n’a pas brillé autant que le fan espagnol le souhaiterait mais eJe suis le seul à avoir essayé, avec Pogaar, désactivez le contrôle total de Jumbo-Visma. Il est au quatrième classement général, derrière Roglic et Porte, qui ne fera pas partie de cette équipe, mais est le premier pur grimpeur du Tour et ce dont cet idéal huit a besoin. Cela ne vient pas du leader, il vient briller sur la montagne.

Wout van aert (Jumbo-Visma): Le pilote Jumbo-Visma a fait un bond de qualité sur ce Tour. Nous savions qu’il pouvait battre le meilleur au sprint (étape 5). Nous savions qu’il pouvait tous les battre dans les étapes en dents de scie (étape 7). Ce que nous ne savions pas, c’est qu’il pouvait tirer l’équipe très haut dans les montagnes et laisser le groupe frissonner.. Il a travaillé pour Roglic, ne pouvait pas faire plus pour son chef et a remporté des victoires. Et attention, c’est un champion de Belgique contre la montre. Énorme.

Soren Kragh Andersen (Sunweb): Le danseur qui a cassé le sprint à Lyon et Champagnole. Deux victoires d’étape (14 et 19) qui nous aident à imaginer comment il sprinterait Bennett dans cette équipe ou travaillerait sur le plat pour Pogaar.

Marc Hirschi (Sunweb): Un autre jeune prometteur qui a vieilli sur ce Tour. Le Suisse de Sunweb, ce n’est pas un hasard s’il y en a deux dans cette équipe idéale, il en a fait plusieurs sur ce Tour. Il n’a pris qu’une seule étape (12) mais seulement son exposition le jour de Laruns le mettre dans ce huit idéal.

Lennard Kmna (Bora): Bora a travaillé à merveille pour Sagan sans chance, sans victoire ni maillot, mais le tir au pôle de Kamna au Pas de Peyrol était à l’intérieur à Vilard-de-Lans avec sa victoire à l’étape 16. Il sera un grégaire de luxe de cette équipe.

Richard Carapaz (Ineos): Le champion du Giro qui a rejoint l’équipe Ineos à la dernière minute configuré pour Egan Bernal pour répéter la victoire dans le Tour a montré son visage. Trois grandes évasions, pas d’étapes mais plus de tentatives que les quelques équatoriens ont fait. De plus, il est entré dans la main de son partenaire Kwiatkowski sur l’étape 18. Un TOP grégaire pour cette équipe.