Le Tour de France 2020 Astana se déplace pour assurer le podium de Michelangelo Lpez

Il a commencé le Tour en tamponnant son visage sur un panneau de signalisation. Désormais, quand Paris apparaît, il s’est donné l’étape reine et s’est glissé sur un podium qu’il ne veut pas quitter. C’est l’année de vos débuts, mais Michel-Ange Lopez Il fait ressortir toutes les qualités qui font que son surnom est bon. Supermn Il a couronné sans cape un Col de la Loze qui est là pour rester et qui a fait tomber les fans amoureux car, dans une course sans attaques, il a réussi à faire chuter au moins les favoris un à un grâce au travail acharné.

Aussi à cause du rythme imposé par le Bahreïn-McLaren par Mikel Landa tout au long de la scène. L’équipe orange a tenté de briser la course de La Madeleine, mais leur rythme n’a servi qu’à vaincre Nairo. Urn, qui était le dernier de ce groupe, savait comment se mettre à l’abri car lui seul savait comment sauver les meubles. Probablement pas dans le tiroir parisien, ni Nairo ni Bernal, qui ont acheté dès le matin un billet pour rentrer chez eux après un tweet controversé après minuit. La fierté passe par celle d’Astana, qui doit défendre ses revenus lors du contre-la-montre de samedi.

La marche de Bahreïn était en Formule 1 mais, quand ce fut au tour du leader de répondre, Landa n’était pas là. Landismo veut voir son fouet sur ce Tour. Il ne demande pas le jaune, pas même le podium, mais c’est une attaque d’un coureur basque qui fait mal pour ne pas correspondre au soutien que, finalement, il a d’une grande équipe. Il est parti 1’20 ” avec un Lpez dont l’attaque, en l’absence de 3 km profitant de la surveillance entre Roglic et Pogacar, lui a servi à faire ses débuts dans le Grande Boucle. Peu de temps après, le leader est entré, cette fois il a pu voler 15 secondes à son compatriote grâce aux bonus. Dans l’ensemble, leur guerre pour le jaune restera ouverte jusqu’au dernier jour.

Dès le début, la première évasion de la journée s’est formée. Carapaz, Kmna, Alaphilippe, Gorka Izagirre et Dan Martin Ils ont formé un petit groupe auquel le peloton n’a pas donné beaucoup de ballon. Les différences n’étaient jamais grandes, il semblait donc vraiment difficile de se disputer la victoire entre eux. Mribel, commune située au milieu de l’ascension du col de la Loze, a déjà accueilli une fois le Tour. C’était en 1973, dans une étape à double secteur, l’objectif de Mribel étant la soirée. Thvenet l’a emporté.

Dans la matinée, le vainqueur était Luis Ocaa, qui a pris un maillot jaune qu’il n’a sorti qu’à Paris. Sur le chemin de Mribel, c’est là que Pello Bilbao amincit le groupe et rapproche les trois échappés qui étaient en tête (Alaphillipe, Gorka et Carapaz). Mais quand tout le monde s’attendait à l’attaque de Landa, quand les fruits étaient mûrs, c’est Lpez qui déplia la cape pour devenir un héros. Derrière, les différences n’étaient pas frappantes. Plus entrés 7 ” avant Landa, mais le podium est presque impossible à moins d’essayer quelque chose dans la salade de ports enchaînés que propose le profil d’aujourd’hui.

La course dira adieu à la haute montagne avec une dernière journée alpine où le général sera aux dépens du jugement final qui dictera le contre-la-montre de La Planche. Les 175 kilomètres entre Mribiel et La Roche Son Foron offre aux grimpeurs la dernière occasion de dévoiler leurs palmarès, avec cinq cols, bien que l’objectif soit à 30 kilomètres du sommet du dernier d’entre eux. C’est un itinéraire classique à travers les Alpes, avec des sommets bien connus qui sont enchaînés pour totaliser une dénivellation de 4.000 mètres, sans repos jusqu’au but.

L’étape offre un dessin adapté aux équipes, comme Bahreïn l’a fait hier, pour tenter de mettre une équipe sur les cordes. Géant qui ne semble plus invincible et dont le chef fait le calcul pour pouvoir porter du jaune à Paris.