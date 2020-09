Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Des membres de l’équipe émirat expliquent à quoi ressemble le Slovène

L’ensemble des EAU pose fièrement avec leur leader à Paris

Tadej pogacar il a réussi à soulever son premier Tour de France après un retour mémorable. “La journée à La Planche a été formidable pour l’équipe. Nous savions que réduire cet écart était très difficile mais Tadej s’est avéré capable de tout. C’était incroyable ce qu’il a fait. Nous sommes super heureux! Sur le plan personnel, je pensais qu’il avait fait du bon temps. .. jusqu’à ce que je voie que j’avais 2h40! “, a déclaré De la Cruz sur les réseaux sociaux, le seul cycliste espagnol du groupe ÉMIRATS ARABES UNIS.

Le cadre émirat l’a engagé pour accompagner le chef comme il l’a fait dans cette édition, malgré le fait qu’il ait dû se remettre à la volée d’un problème dans le sacrum. “Ce fut un Tour difficile, mais je me suis retrouvé content de la victoire de Pogacar. Dès le début, nous savions qu’il pouvait y parvenir, même si étant un débutant, nous parlons d’un exploit incroyable “, déclare le Catalan. Mais celui qui est le plus heureux aux EAU, presque plus que le vainqueur lui-même, est Joxean Fernndez Matxn. “Je pense qu’il n’y a pas deux personnes au monde plus heureuses que nous en ce moment. Nous avons vraiment apprécié la dernière étape à Paris.

Je tiens à remercier les fans pour leur amour et le fait qu’ils soient toujours là. Les messages d’encouragement qui nous parviennent après les étapes nous rendent tout plus supportable “, déclare le réalisateur espagnol, qui célèbre aujourd’hui l’une de ses plus grandes réalisations après une vie dans le cyclisme.” Lorsque nous avons créé ce projet, nous savions que nous devions le faire. allez pas à pas, mais nous avons tout fait en sachant que cette étape pouvait venir. Nous sommes allés lentement mais en prenant des mesures sérieuses. Nous ne voulons pas faire pression sur Tadej, mais il a montré qu’il était de très grande qualité et qu’il était capable du meilleur grâce à son courage. Ce facteur le rend supérieur », explique son patron, qui voulait déjà le signer depuis qu’il l’a vu très jeune.

“Je l’ai rencontré lors de sa première année de junior puis je l’ai revu quand il avait 18 ans. Je voulais le signer pour Étape rapide, c’était là que je travaillais en tant que scout, mais je ne pouvais pas l’emmener et nous nous sommes rencontrés aux EAU. À ce moment-là, ils lui ont fait une proposition de Lampre (ex-EAU) et il a accepté de rejeter les offres intéressantes des autres équipes. Il est heureux que nous ayons pu coïncider dans ce moment très spécial », a-t-il déclaré.

Le grand leader de l’équipe, par statut et par palmarès, allait être Fabio Aru. Mais le Slovène a déjà donné la surprise à LaVuelta et maintenant il a confirmé ce grand niveau dans un Tour qui l’a conquis en grand, devenant le troisième plus jeune à prendre le jaune. “Nous pouvons toujours espérer le meilleur de Tadej. Mon véritable objectif au début de cette course était de l’aider, mais j’ai dû abandonner. Je suis désolé de ne pas pouvoir l’aider, mais l’équipe a joué un grand rôle. C’est un garçon humble avec beaucoup de qualité, har l’histoire du cyclisme », a déclaré Aru.

Au sein de l’équipe, chacun met en avant son humanité, sa bonne humeur et son humilité. Personne ne croit que ce triomphe changera sa personnalité. “Je veux rester le même: être humble, m’entraîner dur, aller aux courses avec le même état d’esprit et continuer le bon travail que fait mon équipe. Je dois remercier ma famille et ma petite amie pour tout le soutien que je fais à chaque étape.” », Fait remarquer Pogacar lui-même, qui veut beaucoup plus de duels comme celui de ce Tour avec son compatriote Roglic.

“J’ai beaucoup de respect pour lui. Je sais qu’il est déçu, mais nous aurons beaucoup de belles batailles dans le futur”, a-t-il déclaré après lui avoir fait plusieurs câlins lors de la dernière étape. Le phénomène Pogacar ne fait que commencer. Et, à première vue, il fait partie de la meilleure équipe pour la développer.