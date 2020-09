Tour de France 2020 :

Journée très positive pour les deux trucs espagnols dans ce Tour de France. Tellement de Mikel Landa Comment Enric Mas Ils avancent dans le classement général et sont déjà dans un TOP-10 honorable, bien qu’ils ne soient pas satisfaits. “Ce fut une journée très difficile, avec de nombreux hauts et bas et une finition très explosive dans laquelle Pogacar et Roglic ont pu faire des différences, nous avons terminé près d’eux, mais j’ai pu prendre un certain avantage avec d’autres rivaux”, reflétait en fin d’étape un Landa qui se hissait déjà à la huitième place.

Le chef de Bahreïn McLaren est arrivé dans le deuxième groupe avec Richie porte juste après les deux Slovènes Primoz Roglic et Tadej Pogacar et a le podium à seulement 56 secondes. Bien que ceux-ci semblent inaccessibles pour le moment, les alavs ont signé une belle journée de récupération avec Miguel ngel Lpez, Egan Bernal, Rigoberto Urn et Nairo Quintana.

Le coureur Movistar est entré dans le top 10 du classement général après la treizième étape, en principe l’un de ses objectifs, et il espère s’améliorer de jour en jour “calmement et tourné vers l’avenir”. “De la part de l’équipe, ils me transmettent beaucoup de tranquillité, en particulier Eusebio Unzu. Il me dit toujours: Que vous soyez avec ceux d’en haut ou pas, allez tranquillement, étape par étape, en regardant vers l’avenir”, réfléchit-il à la fin de la scène.

Malgré avoir perdu 55 secondes par rapport aux Slovènes Primoz Roglic et Tadej Pogacar, les deux premiers du général, le cycliste d’Art (Baleares) ne s’est pas amélioré par rapport aux étapes précédentes: «Ce fut une autre journée très difficile, avec quelques moments de répit. Peut-être une trêve dans cette section où le peloton a été plus calme après la chute de Bardet et d’autres hommes importants. C’était très difficile, y compris la fin. J’ai perdu quelques secondes, mais personnellement, je me sens beaucoup mieux chaque jour et je pense que nous nous améliorons. “.

Quant à la lutte pour le général, le chef des rangs du Movistar admet la supériorité du front slovène. “Vous pouvez voir qu’il y a des coureurs qui sont toujours là, comme Roglic et Pogacar, mais d’autres ont abandonné du temps … et nous sommes dans ceux-là. Heureux d’être là; petit à petit nous avançons, et j’espère qu’il en sera ainsi jusqu’à la fin de Tour “, prend en charge la ligne d’arrivée.

Enric Mas considère que “2020 est une année très différente, il y a des gens très forts et nous sommes venus ici tournés vers l’avenir”. De plus, il est très clair sur son rôle dans l’équipe pour cette saison: “L’équipe veut que je gagne en expérience et que je fasse de moi, peut-être, pas un peu plus leader, mais je m’intègre pleinement dans cette dynamique”.