Tour de France 2020 :

Le Tour de France 2020 Bahamontes a commencé une liste complétée par Samuel Snchez

Jimnez, Ocaa, Indurain, Sastre et Contador parmi les Espagnols les plus titrés du Tour de France.

“El guila de Toledo” est le premier Espagnol à remporter le Tour de France, il l’a fait en 1959. Les Bahamontes ont également réussi à se hisser au classement général en 1963 et 1964 respectivement deuxième et troisième. Il a également ajouté 19 étapes et a été le meilleur sur la montagne en six éditions. Il a fallu 40 ans à Virenque pour le vaincre avec le maillot à pois. Ses performances lui ont valu d’être nommé meilleur grimpeur de l’histoire du Tour de France. Sans aucun doute, un mythe.

“L’horloger de vila” – comme il était connu pour ses débuts professionnels – n’a remporté aucun Tour, mais il a certainement laissé sa marque sur les routes françaises. Il a été le meilleur grimpeur en trois éditions consécutives (1965, 1966 et 1967) et a remporté cinq étapes. Au classement général, il a signé une deuxième place en obtenant son dernier maillot de montagne.

Il est le deuxième Espagnol avec le plus d’étapes en France (9). Il a remporté la manche en 1973 avec une domination écrasante et était donc le seul capable de s’immiscer parmi les cinq Tours dirigés par Eddy Merckx. Et tout indiquait qu’il aurait aussi battu le Belge en 71, mais un chacun sur le col de Mente l’a privé. Dans cette édition, il a réussi à gagner en six étapes et le prix de la combativité.

Gagner le Tour était devenu une chimère pour les Espagnols. En 1987, ce Ségovien était à 40 secondes de l’atteindre, et l’année suivante le maillot jaune ne lui résistait pas. Vous éliminez vos rivaux avec une marge globale de plus de 7 minutes. Un an plus tard, il a réalisé un autre podium en terminant troisième et a réussi à être parmi les 10 premiers d’affilée entre 87 et 93. Au grand palmarès de ce grimpeur en manche française, il faut ajouter quatre victoires d’étape. C’était sans aucun doute la référence nationale avant l’arrivée de “Migueln”.

Perico Delgado célèbre 30 ans de sa victoire sur le Tour avec les Reynolds en plein essor

À ce jour, il n’y a personne qui, comme Miguel, a remporté cinq tours d’affilée. Il dirige également les palmiers avec Anquetil, Merckx et Hinault. Il avait un physique extraordinaire qui se démarquait en montagne et, surtout, contre la montre. Des cadeaux qui lui ont valu le surnom de «l’extraterrestre». Le Navarrais a “seulement” remporté 12 étapes. Cela était dû à sa générosité, ce qui l’a amené à gagner encore plus le respect de tout le monde du cyclisme.

Induran pentacampen

Ce SUV était, pour beaucoup, «l’anti-héros» à l’époque splendide de Lance Armstrong. En 2000 et 2001, seul Jan Ullrich se situait entre les deux au classement général. En 2002, il montait déjà sur le deuxième échelon du podium parisien et une saison plus tard, le malheur le frappait. A la descente de La Rochette, à 8 kms de la ligne d’arrivée, le pilote ONCE a perdu la roue arrière et s’est retrouvé au sol gravement blessé. Avec cela, les espoirs de mettre fin au monopole nord-américain sont également partis et il ne se démarquerait plus jamais lors de la ronde de gala. Armstrong a eu plus de chance, il a réussi à éviter Beloki, à maintenir la verticalité sur le sable et à terminer son cinquième Tour.

Avec la retraite d’Armstrong, le cyclisme recherchait un champion pour la manche la plus importante. Rares sont ceux qui parieraient sur un Galicien qui jusque-là s’était davantage démarqué pour être un habitué des escapades que pour se battre pour le général. Tout cela malgré le fait que lors des éditions précédentes de ce Tour 2006, il avait obtenu deux neuvièmes places. Mais une évasion, en principe, innocente est arrivée près de 30 minutes avant Montlimar que l’équipe. Une aventure de 135 km a permis à Floyd Landis de récupérer son maillot. Au début, cela semblait irritant, mais plus tard, il a été démontré que c’était du dopage et Pereiro a pu porter du jaune des mois plus tard.

Il est l’Espagnol avec le plus de participations à la ronde de gala (16). Entre 2001 et 2017, il n’a échoué qu’une seule fois – en 2010, il a subi une chute dans le Dauphin Libr – et a pu atteindre le top 10 du général à cinq reprises. Ses meilleurs résultats ont été obtenus en 2003 et 2007 en terminant cinquième. C’était un grégaire de luxe qui a également obtenu des résultats individuels.

Une vie de fierté a été récompensée à l’Alpe d’Huez. C’est en 2008 que celui d’El Barraco décide d’attaquer au pied du port et d’assaillir le général. Cyclisme de temps meilleurs qui surpasse les frères Schleck, Evans, Menchov et compagnie. C’était sa troisième victoire d’étape en France. Trois jours plus tard, le contre-la-montre a confirmé l’héroïsme. Cinq jours en jaune suffisaient pour gagner un Tour. En arrière-plan, il y avait d’autres grandes performances telles que grégaire, la troisième place du général, les cinq fois où il avait réussi à être parmi les dix premiers, les trois victoires d’étape, et même le maillot de montagne obtenu en 2008.

En 2007, il a commencé à écrire une histoire qui semblait se rapprocher de celles d’Indurain et d’Armstrong. La malchance avec les chutes et un cas de dopage l’ont empêché. Cette année-là, il franchit pour la première fois la ligne d’arrivée parisienne avec le maillot jaune. Il l’a fait aussi en 2009 et 2010, même si dans sa paume il n’y a que deux Tours. Le premier de la décennie a été annulé par un résultat positif au clenbutérol. Le Madrileo a affirmé que les quantités minimales trouvées étaient dues à une intoxication alimentaire. En outre, il a ajouté 3 victoires d’étape. succès tous obtenus grâce à son courage et sa classe dans les ports de montagne. Cette espèce en voie de disparition qui donne un spectacle et pour laquelle la deuxième place ne signifiait rien.

En 2010, avec la sanction de Contador, il monte une marche sur le podium, atteignant la deuxième place du général. Un an plus tard, il réalise sa meilleure performance en France: le maillot de montagne, victoire au sommet des Pyrénées pour Luz Ardiden et sixième place au général. Le grimpeur asturien a obtenu un total de cinq top 10 dans le pays voisin.