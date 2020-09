Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le cntabro explique quelques mesures sur Radio MARCA

cicatrice Freire dans une image

La nature peu spectaculaire de ces premières étapes de la Tour de France Cela a suscité un débat sur les mesures possibles à prendre pour rendre le spectacle plus amusant et, avec lui, gagner les fans, les sponsors et le cyclisme en général. cicatrice freire, vainqueur de quatre étapes et d’un maillot vert dans cette course, a offert sa vision en MARQUE Radio lors de la diffusion de la septième étape.

“Mettre des bonus dans les ports peut rendre tout plus ennuyeux car ils laissent trois ou quatre cavaliers avancer et ils évitent déjà cette guerre. Les étapes qui font le plus de dégâts sont les courtes qui n’ont que deux ports mais sont difficiles. Les longues , à la fin ils laissent une pause et se détendent davantage car il n’y a pas de combat pour la victoire “, a déclaré le Cantabrique, Ange fait maison pour le poste de sélecteur si Albalat de Taronchers gagne aux prochaines élections.

“Il est difficile de changer quelque chose pour l’émission car il y a plus d’égalité. Je pense qu’une des choses qui doit être changée est la question de la radio parce qu’ici personne ne peut risquer. Le GPS fait que quand il y a une erreur cela ne devient pas un désavantage C’est bien comme il y a longtemps. Il est difficile de devenir plus spectateur », a déclaré un ancien coureur qui estime qu’il y a maintenant plus de sprinteurs dans le monde du cyclisme et qu’il court d’une manière complètement différente.

Sur la façon de terminer un jour venteux comme ce vendredi, Freire il a offert sa recette. “L’important est d’avoir une équipe qui vous accompagne tout au long de l’étape. Aujourd’hui, Bora a fait tout le travail et à la fin il peut y avoir d’autres équipes plus cool qui compliquent les choses”, a déclaré l’ancien Rabobank ou Katusha. Enfin, l’ancien coureur s’est fait mouiller par son favori pour remporter la manche de gala: “Roglic et Bernal Ils seront en avance, mais c’est un Tour différent car il se déroule un mois plus tard. Bien sûr, il y aura de la pluie et cela rendra les choses plus techniques et compliquées. “