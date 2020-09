Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 L’analyse de la MARQUE après la fin de la ronde de gala

L’étape 21 du Tour de France en direct aujourd’hui (Mantes la Jolie – Pars Campos Elseos) .

10. Pogacar, NEW DOLO Il revient à La Planche et prend le jaune avec 21.

9. Porte, MÉRITE Après toute une course à essayer, il a réalisé le 3 après une belle remontée et un chrono spectaculaire.

9 Movistar, PAR ÉQUIPES Ils sont passés de moins en plus et ont repris le prix du classement par équipe. Quelque chose qu’ils ont conquis depuis 2015 sauf pour l’édition 2017.

8. Landa, BRAVE Il a tout quitté bien qu’il n’ait pas été super et est à nouveau 4 après avoir amélioré le chronomètre.

7. Enric Mas, PLUS D’ILLUSION Il termine comme un avion et se faufile dans le Top 5. Avec lui, il y a permis de rêver dans les prochaines éditions.

7. Roglic, NOTABLE Malgré son échec le jour clé, le Slovène mérite un notable pour ses efforts et terminer deuxième après deux années presque sans faute de cyclisme.

7. Sunweb, HEUREUXS Ils ont pris trois étapes avec Hirschi et Andersen étant les plus attaquants et mettant en tête une équipe apparue à Nice sans un grand leader et sans Matthews.

6. Espagnol, DONNER LE VISAGE De la Cruz, Herrada, Bilbao, Gorka, Vérone … ils n’ont pas gagné, mais ils se sont démarqués pendant de nombreuses minutes.

6. Kamna, PERSÉVÉRANT J’ai essayé jusqu’à ce que j’aie réussi. Sa victoire à Villard-de-Lans est venue récompenser Bora.

5. Visite, TERMINEE La course s’est terminée malgré les difficultés. La bulle cycliste a bien fonctionné, la bulle parallèle pas tellement.

4. Bernal, DECEPCIN Le champion en titre n’était pas en mesure de se battre pour la victoire et a abandonné la course qui l’a rendu très tôt.