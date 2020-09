Tour de France 2020 :

L'étape 15 du Tour de France en direct aujourd'hui (Lyon – Grand Colombier)

La première demi-heure au cours de laquelle beaucoup souffrent déjà avec tout ce qui se passe en haute montagne et la fin dans le Grand Colombier. Le peloton a roulé à rien de plus et pas moins de 55 kilomètres à l’heure en moyenne dans cette première demi-heure.

Kvin Ledanois (Arka-Samsic), Simon Geschke, Matteo Trentin (CCC Team), Jess Herrada (Cofidis), Marco Marcato (UAE Team Emirates), Niccolo ‘Bonifazio (Total Direct Energie), Michael Gogl (NTT Pro Cycling) et Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) Ils obtiennent un trou qui peut être définitif. Grande chaleur des courageux échappés, mais le grand groupe continue à pleine vitesse mètres derrière.

Le grand groupe traque toute tentative d’évasion en passant par Charvieu. La dernière tentative ratée l’a mis en vedette Greg van Avermaet (CCC) en tête.

Derrière, beaucoup d’attention à Sergio Higuita, qui a dû recevoir une assistance médicale et perd 1h20 avec le groupe. Le Colombien passe entre les voitures et reçoit probablement l’aide de ses coéquipiers L’éducation en premier.

Comme hier, la lutte pour le maillot vert est présentée comme la bataille principale dans les premiers kilomètres de cette étape. La première moitié de l’étape est complètement plate et comprend un sprint intermédiaire à 116 kilomètres à parcourir. De manière prévisible les deux Bora Hansgrohe comme Deceuninck-Quick Step Essayez de contrôler l’équipe pour que vos deux sprinteurs, classés premier et deuxième au classement par points, se disputent le but volant.

Alors que la course commençait à toute allure après la partie neutralisée par les avenues de Lyon, Sergio Higuita a été le premier protagoniste négatif de la journée car il a subi une chute douloureuse. Le Colombien a fait le taille-crayon avec Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), qui a fait une embardée dans la descente alors qu’ils étaient premier et deuxième du peloton.

Vous ne vous souvenez pas d’un Tour de France aussi même que cette édition et la course est en feu. Aujourd’hui, à l’apéritif, le Mont de la Selle de Fromentel et Col de la Biche, deux ports de la première catégorie et qui pourraient être utilisés pour que l’un des favoris puisse faire des dégâts. Les courbes de la Grand Colombière être le premier grand rendez-vous des favoris du général, un port avec des sections allant jusqu’à 11,6% et des rampes maximales de 15%, ce qui ajouté à la chaleur suffocante peut être un port infernal pour le peloton.

BON MATIN ET BIENVENUE AU TOUR DE FRANCE! Bienvenue dans la meilleure course cycliste du monde en une journée où l’étape reine arrive avec la grande finale au Grand Colombier. Le jour est venu où la course atteint les Alpes et où il y a beaucoup de terrain pour que les favoris montrent enfin leurs cartes. Es-tu prêt? Nous avons commencé!