Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Profitez minute par minute du festival cycliste et du podium final

L’étape 21 du Tour de France en direct aujourd’hui (Mantes la Jolie – Pars Campos Elseos) .

Alors que le peloton poursuit sa course triomphale vers Paris, où la course commence à s’animer avec les échappées et les poursuites des équipes des meilleurs sprinteurs, tout est déjà préparé dans la capitale de la France pour servir les images spectaculaires et mythiques du Champs Élysées.

En attendant les coureurs du # TdF2020pic.twitter.com/dxzMWFIrH9 ? Arc de triomphe (@ArcDeTriomphe) 20 septembre 2020

Le Belge a prouvé qu’il était capable d’être le meilleur sprinter et l’un des meilleurs grimpeurs, étant un élément clé constant dans le travail de dépistage pour Primoz Roglic dans les grands ports, en plus d’avoir remporté deux victoires d’étape. Après avoir été répertoriée comme une possible grande main classique, la course s’est avérée capable de bien plus. Mais, Pensez-vous que si une équipe puissante comme Jumbo Visma travaillait pour lui, il pourrait gagner le Tour? VOTER!

Ayant reconnu avoir beaucoup pleuré depuis la grande déception d’hier, le Slovène commence à apprécier le grand Tour de France ce qu’il a fait dans cette édition et à quel point il est proche de pouvoir se voir en jaune sur les Champs Elysées. Malgré le mauvais moment émotionnel qu’il doit vivre, Primoz Roglic Il donne un récital humain sur la scène d’aujourd’hui, s’arrêtant pour converser avec tous ses rivaux.

La dernière étape a été utilisée par toute l’équipe pour envoyer un beau message de protestation contre ce problème. C’est ainsi que le maillot jaune portait le slogan sur son masque avant le départ de l’étape. Si vous voulez connaître toutes les informations, cliquez ici!

Le coureur australien de Trek Segafedo a fait une exposition dans le contre-la-montre hier en obtenant un podium honorable et persécuté. Pour réaliser cet exploit, elle a dû manquer la naissance de son deuxième enfant: “Je suis venu ici avec la bénédiction de ma femme. J’ai raté la naissance de mon deuxième enfant, donc sortir avec un podium est incroyable. Maintenant, j’aurai cette photo sur le mur quand je quitterai les Champs-Elysées avec deux grands champions.”.

L’ensemble des Julian Alaphilippe se termine également un Tour de France dans lequel il a eu une performance exceptionnelle. Leur chef a remporté la victoire à Nice avec le dévouement émotionnel de son père, tandis que Sam Bennett fait de même à son arrivée à l’île de R et a consolidé le maillot vert des points, une récompense dans laquelle il a dépassé de loin un Peter Sagan que le Tour est vide.

Bien que le rythme soit complètement calme, les cyclistes doivent faire un petit effort pour surmonter le 2,3 kilomètres à 3,6% de moyenne du port de quatrième catégorie de Beulle.

L’un des personnages mythiques du cyclisme n’a pas hésité à critiquer la stratégie de Jumbo VismaUn problème que le cannibale avait même posé à sa propre femme la veille du contre-la-montre de la Planche des Belles Filles. Si vous voulez connaître toute l’histoire, cliquez ici!

Coureurs Matxn ils ont été surpris par la performance de Tadej Pogacar, un exploit qui n’était dans les bassins de personne. Posséder Pogacar, David de la Cruz, Jan Polanc, Alexander Kristoff, Vegard Laengen et Marco Marcato star dans cet instantané qu’ils sont sûrs de garder dans un endroit formidable.

Pour la première fois de sa vie, Tadej Pogacar porte le maillot jaune et le vélo assorti, totalement spectaculaires et préparés pour l’occasion.

# TDF2020 Premiers coups de pédale en jaune. @ TamauPogi # UAETeamEmirates # RideTogetherpic.twitter.com / 1gkuRJ6yHO ? @ UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) 20 septembre 2020

Du premier moment de déception totale face à l’objectif Primoz Roglic, où il a été consolé par ses coéquipiers Jumbo, le Slovène s’est rapidement rendu dans la zone d’interview pour donner à son compatriote une étreinte de reconnaissance et de respect. Désormais, dès les premiers kilomètres, ils continuent de démontrer la grande amitié qu’ils partagent et parlent avec le sourire aux lèvres.

122 KM | Pistolet de départ de la dernière étape de la Tour de FranceComme prévu, une détente totale dans le peloton, où les visages souriants et les conversations prévalent entre les cyclistes, satisfaits d’avoir pu terminer la course la plus importante du monde.

Le plus souriant sans aucun doute, Tadej pogacar et son équipe, les EAU, qui a réussi à rester en arrière-plan avec David de la Cruz comme le seul grégaire du Slovène de 21 ans, qui a porté le coup final dans la Planche des Belles Filles.

L’équipe suivra l’itinéraire du protocole le dernier jour à son arrivée à Paris. La course commencera à partir de La Jolie Mantes, au nord-ouest de la capitale. Déjà dans les rues de la ville lumière, où ils devront effectuer huit tours de circuit pour aboutir au sprint final avant la cérémonie de livraison.

BON APRES-MIDI ET BIENVENUE AU TOUR DE FRANCE! Bienvenue à la retransmission en direct de la dernière étape et du podium final sur les Champs-Elysées, après 122 kilomètres complètement plat à l’exception d’un petit port de quatrième catégorie à Breulie (2,3 kilomètres à 3,6% de moyenne) . Tadej pogacar élever le titre tant convoité, avant Primoz Roglic et Richie Porte.