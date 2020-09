Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Au-delà du duo Roglic-Bernal, les autres sont obligés d’attaquer

Après la mi-course, et après avoir terminé les journées les plus nerveuses de cette semaine, c’est au tour de la montagne. Le week-end offre de nouvelles opportunités aux grimpeurs. Certains d’entre eux sont installés dans le Top 10 et doivent déménager avant l’arrivée des Alpes, alors qu’il est peut-être déjà trop tard.

Roglic et Bernal, 1 et 2, jouent leur ligue particulière en ayant les meilleures équipes et en étant surveillés les uns sur les autres. Depuis Martin (3) à Landa (10), les choses changent. Sur les huit impliqués, seuls Bardet (3) et Urn (6) peuvent se vanter de voyager avec toute l’équipe. Les autres ont déjà eu des pertes parmi leur formation. Compte tenu de ce facteur, le plus touché est un Pogacar qui a perdu Aru et Formolo.

Des jours comme hier ont causé beaucoup d’usure parmi un groupe de favoris qui n’ont pas encore eu beaucoup de duels sans pantalon. “La fin du Puy Mary est difficile et il peut y avoir des différences”, a-t-il déclaré hier Bernal.

Roglic, que beaucoup ne voient pas super, a joué la distraction avec un “Je n’ai pas eu de jour de repos”. Face à la partie décisive de la course, c’est au tour de la Bardet, Martin, Urne, Lpez, Landa et le déménagement de l’entreprise parce que, déjà dans le AlpesIl sera difficile pour les changements dans le général d’être plus brusques avec autant de personnes impliquées qui cherchent à sauvegarder ce qui a été accompli à ce jour. Il y a huit ports, quelque chose de sérieux. Ce sera plus décisif que Alpes“, dit Erviti. C’est un maintenant ou jamais. Après, les différences seront mineures.

Après un court repos, le Tour reprend contact avec la haute montagne dans une nouvelle barre transversale du massif central avec le sommet indita de Puy Mary, un port de première classe difficile mais court pour renvoyer le combat entre les favoris pour le classement général. Situé au sommet de la Pas de Peyrol, la route qui mène au point culminant du Massif Central, l’endroit n’a jamais accueilli une arrivée de la ronde gauloise, mais son escouade l’a traversé dix fois.

Ce sera la cerise sur une étape en pente constante, qui totalise 4000 mètres de dénivelé positif, la plus grosse différence dans cette édition et qui ne cesse d’offrir des possibilités aux coureurs. Entre Chtel-Cuyon et l’objectif est de 191,5 kilomètres qui commencent à monter depuis le début, avec montée au col de Ceyssat, première catégorie après les 30 premiers kilomètres. De là, il n’y a presque pas de repos. Les deux tiers, avec un deuxième au milieu, emmènent l’équipe vers la dernière ligne droite, 20 kilomètres explosifs. D’abord avec l’ascension vers Nernne, une seconde de 3,8 kilomètres avec une pente moyenne de 9,1%, qui peut servir de tremplin à des attaques ambitieuses, qui doivent se poursuivre dans le port de Peyrol, qui compte 5,4 kilomètres avec une pente moyenne de 8,1%, il abrite dans ses deux derniers kilomètres des rampes constamment au-dessus de 11%.

Le directeur sportif du Tour, Thierry Gouvenou, créateur du jour, est convaincu que le départ général ne sera pas le même que l’arrivée après cette étape difficile, qui intervient alors que les cyclistes ont déjà passé la moitié du parcours. Les Pyrénées ont été laissées pour compte, mais le Tour a encore beaucoup de montagnes à gravir, avec le Gran Colombier comme premier rendez-vous, avant d’affronter Alpes et Vosges, avec le contre-la-montre à La Plancha des Belles Filles comme dernière phrase. – 13 étape: Chtel – Puy Mary, 191,5 kilomètres Départ: 12h05 (10h05 GMT) Arrivée prévue: 17h02 (15h02 GMT) -Montaa: Col de Ceyssat (1er, 10,2 km à 6,1%) à 155, 5 du but Col de Gury (aa) à 128 du but Monte de la Stle (2e) à 106 du but Cota de Estiade (3e) à 61 du but Cota de Anglards-de-Salers (3e) à 34,5 du but Col de Neronne (2ème), bonus, 11 de la ligne d’arrivée Pas de Peyrol / Puy Mary (1er, 5,4 km à 8,1%), sur la ligne d’arrivée.