Tour de France 2020 :

Jeux de stratégie du Tour de France 2020 pour gagner le Tour de France

Quand Mikel Landa J’ai décidé d’aller à Bahreïn Il l’a fait, en partie, pour avoir une grande équipe à sa disposition. Il ressent le besoin de se sentir enveloppé à cent pour cent. “Savoir que les sept autres coureurs veillent sur vous donne de la sécurité”, a-t-il noté dans une interview dans le magazine BRAND Plus.

Et c’est maintenant, dans le plus important Tour de France de sa carrière, qu’il a besoin de l’aide de son grégaire. L’un d’eux, avec qui il partageait une chambre et qu’il a amené de Movistar, s’est rendu au premier échange. La chance continue d’échapper à Rafa Valls. “Je vois bien Mikel et je pense qu’il peut aller plus loin et se battre pour le podium, ce qui est l’objectif”, a récemment déclaré Pello Bilbao, qui doit être son ‘sherpa’ dans les montagnes avec Caruso.

Malgré les pertes, au Bahreïn-McLaren du Basque, ils ne sont pas aussi affaiblis que dans l’équipe des EAU, où ils ont déjà perdu deux hommes clés dans les montagnes (Aru et Formolo) en plus d’avoir De la Cruz boitant (hier il est revenu à tomber). “Pogacar est celui qui manque le moins à l’équipe. Ce dimanche, il peut attaquer dans l’avant-dernier port et tout dynamiter. C’est probablement lui qui attaquera, le reste aura plus besoin des siens”, analyse l’ex-cycliste Carlos Barredo, qui le voit comme un candidat à la victoire et Landa en attendant “un génie” pour rentrer dans le tiroir de Paris. Tadej est le plus solitaire, mais il a quand même l’air beaucoup plus solvable qu’un Miguel nge Lpez qui, malgré une guerre prometteuse, semble satisfait. Parmi son peuple, il a perdu Ion Izagirre, qui était la clé lorsque la route mord, mais continue de soutenir Gorka, Fraile, Luisle et Lutsenko. Une très bonne entreprise.

Un autre colombien très bien habillé est Urn, qui s’est engagé à essayer de se déplacer dans une seule étape marquée d’un «x». Le reste, cherche à continuer sans lâcher prise d’un groupe plein de stars. Nairo se comportera dans la même ligne, qui cette année n’a pas un groupe aussi fort. Yates et Porte sont inconnus, mais l’Australien se montre dans un plan kamikaze et c’est peut-être lui qui change la dynamique des étapes de montagne les plus importantes.

“Celui avec la meilleure équipe est le Jumbo. Ils ont la capacité de contrôler la course. Est Kuss, qui gère bien tout. Gesink est le premier à entrer, puis Martin et Van Aert. Pour la dernière étape, ils ont mis Kuss, Bennett en et Dumoulin, presque rien. Ils peuvent opter pour plusieurs stratégies, mais tout dépend de ce que Roglic décide, qui est la plus forte à ce jour », explique Barredo.

Ineos, qui ne travaille plus en tant que Sky, est le deuxième plus fort et possède un Carapaz cela, comme je l’ai prévenu hier, peut bouger et tout faire exploser dans les airs. Movistar, quant à lui, a l’atout de Valverde pour aider Mas. C’est au tour des «Sherpas». l