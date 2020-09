Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 La dernière chance dans les Alpes de déstabiliser Roglic avec une journée de 175 km

Roglic et Pogacar avant l’étape d’aujourd’hui.

Le cavalier irlandais a remporté le but volant d’Aime devant Trentin et Sagan et a ajouté 20 points par rapport aux 17 du cycliste CCC et aux 15 de la Bora.

En général, Bennet atteint 298, tandis que Sagan en a 246. Pour sa part, l’italien Trentin atteint déjà 235.

Aujourd’hui, une fuite de 32 unités s’est formée: Jonathan Castroviejo, Richard Carapaz, Michal Kwiatkowski, Dylan Van Baarle (Ineos Grenadiers), Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Nans Peters (Ag2r La Mondiale), Sam Bennett, Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), Rudy Molard, Sbastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Pello Bilbao (Bahreïn-McLaren), Alberto Bettiol, Tejay Van Garderen (EF Education First), Dayer Quintana (Arka-Samsic), Dario Cataldo, Nelson Oliveira, Jos Joaqun Rojas, Carlos Verona (Movistar Team) , Simon Geschke, Matteo Trentin (CCC Team), Nicolas Edet, Jess Herrada (Cofidis), Luis Len Snchez (Astana Pro Team), Jasper de Buyst, Thomas de Gendt (Lotto-Soudal), Krists Neilands (Israel Start-Up Nation) ), Michael Gogl, Michael Valgren (NTT Pro Cycling), Nikias Arndt, Marc Hirschi, Soren Kragh Andersen et Nicholas Roche (Team Sunweb).

La tête de course roule avec un revenu de deux minutes sur un peloton qui mène le Jumbo Visma. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun mouvement de la part des dirigeants.

Une journée avec plus de 4000 mètres de dénivelé accumulé sera où les patrons mettront toute la viande sur le gril et avec une arrivée à la baisse après avoir parcouru les 168 kilomètres de hauts et de bas constants, où il n’y aura même pas une étendue de plaine. Le Plateau de Glires et ses 6 kilomètres avec une pente moyenne de 11% et avec un dernier tronçon de terre provoquera du mouvement, bien qu’il soit couronné à environ 30 km de la ligne d’arrivée mais aura des bonus pour le premier qui le couronnera.

Dernière chance pour les hommes qui ne se démarquent pas dans le chrono, puisque ce sera la dernière étape de haute montagne et que samedi dans le contre-la-montre ils pourraient perdre un temps précieux pour le général final.

BON MATIN ET BIENVENUE AU TOUR DE FRANCE! Bienvenue à la meilleure course cycliste par étapes au monde lors d’une journée où les hommes aiment Mikel Landa ou Miguel ngel Lpez aura la dernière occasion de déranger les deux Slovènes qui occupent les deux premières places du général, Primoz Roglic et Tadej Pogacar. Une étape de rupture avec cinq ports (un d’une catégorie spéciale et deux des premiers d’entre eux) qui permettra des attaques à distance dès les premiers kilomètres de la course. Une belle journée de vélo nous attend. Es-tu prêt? Nous avons commencé!