Tour de France 2020 Ce vendredi, une opportunité pour les sprinteurs

Alexei Lutsenko célèbre sur la ligne d’arrivée .

La grève est terminée. Le peloton l’a vraiment pris au sérieux lors de la sixième journée d’un Tour qui a changé de visage. Les coureurs, qui se sont défendus du rythme lent des jours précédents, se rappelant que la course est très longue, ont fait un grand spectacle sur le chemin de Mont Aigual.

Jésus Herrada (Cofidis), Nicolas Roche (Équipe Sunweb), Rémi Cavagna (Étape Deceuninck-Quick), Greg van Avermaet (Équipe CCC), Neilson Powless (EF Education First), Edvald Boasson Hagen (NTT Pro Cycling), Daniel Oss (Bora-Hansgrohe) et Alexey Lutsenko (Astana Pro Team) étaient les hommes qui ont fait la première évasion. Beaucoup de niveau au sein d’un niveau de fugitifs qui avaient plus de six minutes d’avantage.

Enric Mas a fait peur quand il est allé au sol dans une courbe à gauche de la descente de Cap de Coste (3e, km 146). Heureusement, il a rapidement retrouvé la verticalité et a rejoint l’équipe sans problèmes apparents. Ineos a pris la responsabilité dans le groupe pour, suivi de Géant, essayez de réduire la distance d’une fuite qui tombait en panne à cause du rythme imposé par un étonnant Cavagna.

Lutsenko c’est lui qui a lancé l’attaque en cherchant la victoire. De derrière, il a subi un Fer à cheval qui a su se régler pour aller «ramasser les cadavres» et approcher le talentueux coureur d’Astana. Mais le «lévrier» mené par Vinokourov a réussi à fixer la victoire en commandant seul les derniers kilomètres. De derrière, les favoris n’ont pas bougé comme prévu et Yates est toujours en jaune bien que Alaphilippe couper deux secondes.

Ce jour-là, le protagonisme reviendra pour les purs sprinteurs après trois étapes où ils n’auront pas la chance de se montrer. Dès leur départ, le peloton devra franchir un petit niveau de troisième catégorie de 3 kilomètres, avant d’affronter la dernière étape de la course, il affrontera un autre port de troisième classe de 14,5 kilomètres avec une pente moyenne de 3,9% et un autre quart de 1,1 kilomètre à 7%.