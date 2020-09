Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Il a remporté la victoire d’étape à la troisième tentative

Marc Hirschi a remporté la 12e étape du Tour de France. .

La gloire n’est presque jamais pour le deuxième meilleur. Seules les étoiles ont le droit de le savourer. De manière Sarran, le serpent multicolore a rendu hommage à Polisseur. Décédé en novembre dernier, le Français était le roi d’argent. L’éternelle seconde. Habitué à l’ombre, Luis León Sánchez et Imanol Erviti ils ont allumé la lumière se faufilant dans l’évasion du jour.

Le terrain accidenté était idéal pour les évadés. Ses efforts ont été vains. CCC et Bora ont insisté pour aigrir des hommes courageux qui ont vu comment Marc Hirschi, le grand sentiment de cela Grosse Boucle, ont arraché leur attention à 20 kilomètres de la ligne d’arrivée.

Une fois les fugitifs traqués, les Suisses se sont plongés dans la tombe ouverte dans la descente de l’avant-dernier niveau. La stratégie avait déjà été testée deux fois lors de cette course. Son premier tir au poste a été pris par Alaphillipe et le second par Pogacar. Mais, loin des grands noms, personne ne semblait capable de le briser. Son attaque, lancée par quelqu’un qui monte, tombe, flatte et sprinte, a été mortelle. Huit ans plus tard, le voisin et élève de Cancellara a donné une victoire au pays suisse dans la course la plus importante du monde. “Il est le Mbappé du cyclisme”, a récemment noté Espartaco. Avait raison. Il ne reste plus qu’à voir jusqu’où son talent peut le mener.

L’étape des hommages que l’organisation a imaginés, pour celle de passer par la ville natale de Poulidor et de se terminer à Sarran, le fief électoral de l’ancien président français Jacques Chirac, a commencé à toute allure, avec 51 kilomètres parcourus dans la première heure. Sans licence pour arriver, le quintette roulait en harmonie sachant que le grand groupe allait prendre le gant dès qu’ils le proposeraient. Les équipes de Sagan, blessées dans leur fierté, et Trentin ont pris le relais pour imposer le bon rythme.

L’intérêt orographique s’est concentré sur les 45 derniers kilomètres, avec les hauteurs de La Croix du Puey (3ème) et Suc au May (2). Dans le premier, Soler a attaqué, annulé l’évasion et sélectionné un groupe de 6 avec Schachmann, Benoot, Andersen, Hirschi et Pacher.

A Suc au May, Hirschi affiche une nouvelle fois son ambition offensive. Il s’est démarqué en montant et seul il a joué quelque chose de plus que sa peau qui descend. Son équipe, dont la stratégie devrait être enseignée dans les écoles de cyclisme, a élaboré un plan avec quatre coureurs pour préparer l’escapade du fan de Federer.

La fin était comme celle d’un classique avec un Hirschi franchissant une ligne d’arrivée complète. Champion du monde des moins de 23 ans et podium à la Klasika d’Evenepoel, le Suisse a donné un récital le jour où les favoris n’ont pas bougé. Sa victoire amusera à coup sûr Poulidor, qui d’en haut aura déjà remarqué que l’audacieux cycliste suisse est sur la bonne voie pour devenir la star.

Après un bref repos, la course reprend contact avec la haute montagne dans une nouvelle traversée du Massif Central avec le pic inédit du Puy Mary, un col de première classe difficile mais court qui renverra le combat entre les favoris pour le classement général. Situé au sommet du Pas de Peyrol, le lieu n’a jamais accueilli une arrivée de l’épreuve gauloise, mais son peloton l’a traversé dix fois.

Ce sera la cerise sur le gâteau d’une étape sans cesse en attente, qui totalise 4 000 mètres de dénivelé, la plus grosse différence de cette édition. Les Pyrénées sont restées derrière, mais le Tour a encore beaucoup de montagnes à gravir, avec le Gran Colombier comme premier rendez-vous, avant d’affronter les Alpes et les Vosges, avec le contre-la-montre de La Planche comme feu d’artifice final. Il est temps pour Spartacus, comme Hirschi.