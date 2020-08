Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le pilote Movistar s’est très bien remis de la dure chute d’hier

Marc Soler lors d’une course .

Marc Soler a voulu s’arrêter avec notre envoyé spécial pour Tour de France Nacho Labarga et a réfléchi sur les deux premiers jours de la course. Aujourd’hui, il était très heureux et a montré une étincelle dans la montée finale, en essayant de rejoindre la troisième tête qui a finalement atteint la ligne d’arrivée.

Soler a été beaucoup plus heureux que lors d’occasions précédentes telles que le Retour à Burgos ou la Critrium du Dauphin, où il était très loin du niveau attendu du coureur Movistar: “Je voulais essayer après la course d’hier et j’ai vu que je pouvais être en tête avec les favoris. J’en suis content.”

Malgré la joie initiale, il a montré qu’il y a deux équipes bien supérieures d’aujourd’hui à Movistar, comment sont Jumbo Visma et Ineos: “Les Jumbo ont montré depuis le retour après la pause qu’ils sont un point au-dessus et Ineos doit défendre le numéro un qu’ils portent”.

. @ solermarc93, le grand protagoniste espagnol du jour, assiste à @marca après avoir franchi la ligne d’arrivée. pic.twitter.com/ogmml0myI6 ? MARCA Polideportivo (@MarcaTMF) 30 août 2020

A titre personnel, le grand objectif du Catalan est la victoire individuelle dans une étape. Le Tour n’a pas commencé comme prévu avec les accidents d’hier où «80% du peloton est tombé et bien plus d’une fois», mais a reconnu que la bonne décision avait été prise: “Descendre neutralisé était le mieux que nous puissions faire. Quiconque comprend et qui ne le comprend pas, venez faire quatre tours.”