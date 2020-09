Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Les protagonistes de Movistar sur l’étape 12 et le vainqueur de l’étape se sont prononcés

Imanol Erviti, Marc Hirschi et Marc Soler, protagonistes de la 12e étape du Tour de France. .

Les Espagnols ont été les protagonistes de la étape 12 du Tour de France. Sans succès, puisque la victoire d’étape est revenue à Marc Hirschi. A la fin, Erviti, qui a essayé au début, Soler, qui l’a fait à la fin, et le vainqueur de l’étape se sont prononcés.

«Une étape avec 8 ports qui va être très difficile, c’est sûr c’est important pour le classement général. Puy Mary C’est une montée très sérieuse et fera mal, peut-être plus décisivement que les Alpes“, assure le Navarrais.

Concernant l’étape de ce jeudi, il a déclaré: “Aujourd’hui, il y a eu une bataille depuis le début, j’ai vu que l’échappée allait se former et je me suis infiltré”

“Nous pensions qu’entre Schachmann et moi, en relais, on pourrait essayer d’attraper Hirschi, mais il s’est une fois de plus avéré très fort. Il l’a déjà montré l’autre jour, quand il n’a pas réussi à terminer, et aujourd’hui il a su l’emporter. Il ne reste plus qu’à le féliciter », commente-t-il à propos de la persécution des Suisses. Et il ajoute qu’ils pensaient que« aujourd’hui la fuite arriverait, mais Bora contrôle de loin. “Peut-être que demain nous aurons une situation similaire et qu’une autre équipe nous surprendra”, dit-il.

Lui et Movistar ont tout donné: “En tant qu’équipe, nous avons fait ce que nous pouvions. Pour ma part, j’ai donné tout ce que j’avais, tout comme Schachmann. Dans ces relais, nous ne voulons ni ne pouvons rien sauver, car être deuxième ou troisième c’est bien, mais ce qui vaut et ce que nous recherchons, c’est la victoire ».

“Je n’y pense pas deux fois, quand je pense qu’il y a une option, je la fais”, c’est aussi simple que dire le Sunweb. “J’étais déjà resté proche deux fois, on ne pouvait pas me faire confiance”, ajoute-t-il.

Il affirme que d’autres tentatives ont été frustrantes pour lui: “Non seulement parce qu’ils m’ont rattrapé à la fin, mais parce que je pensais qu’avec eux, je pourrais gagner le sprint. J’ai commis une erreur tactique et j’ai payé cher. Cela montre que j’ai beaucoup à apprendre. Ce gars-là. ce sont les expériences qui vont m’aider dans ma carrière ».

Maillots et classements après l’étape 12 Maillots distinctifs et classements aprs ltape 12 # TDF2020 # TDFunitedpic.twitter.com / Ofq1Q1fjgq ? Tour de France (@LeTour) 10 septembre 2020

Il parle aussi de son avenir sur ce Tour: je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains jours. C’est la première fois que j’escalade des montagnes comme celles-ci. Je dois continuer à travailler sur ma formation, sur les bases. Et je ne veux pas me mettre la pression. Je dois essayer de progresser petit à petit “

Et sur son avenir dans le cyclisme: “A quoi ça sert de penser à l’avenir maintenant? Je ne sais pas si je vais gagner un jour le Tour ou si je vais être un pilote classique. On le verra quand mon moteur commencera à donner son maximum.”