Tour de France 2020 ‘Superman’ López a ajouté sa première victoire au Tour de France

Miguel Ángel López célèbre sa victoire lors de la 17e étape du Tour de France. .

Miguel Ángel López (Astana) a été imposée en plus de Col de la Loze, de plus de 2000 mètres d’altitude, devant Roglic et Pogacar et ils se sont hissés à la troisième place du classement général, ne se plaçant que derrière les deux Slovènes.

“C’est notre terrain, plus de 2000 mètres, c’est comme être à la maison. Nous avons attendu un moment comme celui-ci, nous nous sommes beaucoup battus”, a déclaré le cycliste, qui avait aussi un souvenir pour son directeur, le Kazakh Alexandre Vinokurov, qui fête ses 47 ans aujourd’hui.

De même, dès qu’il franchit la ligne d’arrivée, il se souvient de ses proches: “Je le dédie à ma femme et à mon fils, c’est difficile d’être loin de mon fils, je pense beaucoup à eux, à ma famille, à mes parents.”

slovène Primoz Roglic a assuré que “le travail n’est pas terminé” après avoir augmenté ses revenus en tant que dirigeant de la Tour de France, bien qu’il ait avoué qu’il en reste moins pour la victoire finale: “Maintenant, il y en a une de moins, mais Tadej (Pogacar) c’est un grand grimpeur. Cette montagne ne peut être comparée aux autres, je suis heureux de l’avoir surmontée. ”

Roglic, qui a 57 secondes d’avance sur Pogacar, a indiqué que «l’avantage n’est jamais suffisant» mais «celui que j’avais était déjà bon et maintenant il y en a plus».

En ce qui concerne sa deuxième place sur la ligne d’arrivée, il a déclaré: “J’aime toujours gagner, mais aujourd’hui j’ai terminé deuxième, mais j’ai donné du temps à Pogacar. Je suis satisfait”.

Le chef du général a souligné la dureté du port: “C’était très violent, à tout moment on pouvait couler.”

Roglic a remercié la présence de nombreux fans slovènes sur la route: “Je sais qu’il y en a beaucoup parce que ma famille me le dit, qui est ici avec moi depuis Grand Colombier. C’est fou de voir autant de drapeaux slovènes, ça me donne une motivation supplémentaire. ”

Le cycliste slovène de Émirats arabes unis Il a affirmé après l’étape d’aujourd’hui que “la tête est toujours accessible, demain sera une autre journée difficile. Nous verrons ce que nous pouvons faire, mais je pense que nous devons être satisfaits de la façon dont la course a été menée jusqu’à présent. Je me battrai jusqu’au bout.”

Pogacar, 21 ans, a combattu un match avec Roglic dans les derniers kilomètres pour la deuxième place, mais son compatriote l’a quand même dépassé de 15 secondes à l’arrivée. Il n’y est pas parvenu, mais il a terminé l’étape satisfait: «Je suis content de ma performance, ce fut une journée très dure. Bahreïn McLaren mettre un rythme très rapide sur Madeleine, et en Col de la Loze la course a explosé dans les derniers kilomètres. Dans cette fin difficile, je suis heureux de ne plus avoir perdu de temps. En raison de l’altitude, c’est l’une des arrivées les plus difficiles que j’aie jamais faites. ”

Pogacar a expliqué l’attaque qu’il a faite près du sommet de La Madeleine. L’intention était de mettre le maillot de montagne: “J’ai vu ça en Madeleine il y avait 10 points gratuits, alors je me suis battu pour les obtenir. S’il est en mon pouvoir d’y parvenir, j’essaierai. Je suis heureux d’avoir deux chemises maintenant. Le but est toujours le classement général, si je ne peux pas obtenir le jaune, je peux prendre celui-ci. “

Pour sa part, Enric Mas (équipe Movistar) a été satisfait de sa sixième place dans l’étape reine de la Tour de France, tout en s’assurant que la victoire du Colombien Miguel Angel Lopez montre que les Slovènes Primoz Roglic et Tadej Pogacar “Ils ne sont pas imbattables.”

“Je suis content, c’est vrai que j’aurais aimé aller un peu plus loin. A 3 kilomètres de la fin j’allais très bien, je suppose que j’ai un peu souffert de l’altitude, mais je ne peux pas nier que je suis heureux et satisfait”, a déclaré le cycliste de Movistar.

Plus est maintenant huitième au général à 4,18 derrière le leader, mais il a souligné l’amélioration constatée dans les dernières étapes: “On y va pas à pas. On a déjà dit que l’équipe est arrivée un peu en retard dans la préparation, mais maintenant je suis huitième au général. Nous sommes dans la troisième semaine, ce qui est très difficile, tout est possible. “, il a souligné.

“Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des personnes et Landa peut avoir eu un mauvais moment. C’est du cyclisme et qui ne risque pas ne gagne pas. Mikel a risqué, ce n’est pas que ça ne s’est pas bien passé, c’est que d’autres ont été plus forts », a-t-il expliqué en référence au domaine du Bahreïn sur scène.