Entretien Tour de France 2020 MARCA avec le leader de Bahreïn-McLaren avant de débuter le Tour de France

A 30 ans, il sent que le moment est venu. Il a tout pour y parvenir. Et malgré l’étrangeté de la situation, Mikel Landa espère être dans le tiroir parisien.

Question. Déjà en France, comment voyez-vous la situation due au coronavirus?

Répondre. Nous voyons aux nouvelles comment la situation est. Heureusement, il semble que le Tour pourra être terminé car les protocoles sont très exigeants. Dès que nous commencerons, ce sera plus calme car vous vous concentrez uniquement sur la concurrence. Pour le cyclisme, courir le Tour est important car cela économise en partie des affaires.

Mikel Landa: “Cette tournée est l’opportunité de ma vie”

Q. Qui va vous compliquer la tâche: le coronavirus qui menace de tout remettre à plus tard ou ses rivaux sur l’asphalte?

R. J’espère que les rivaux sont les cyclistes. Dans la bulle, il y a de nombreuses mesures de sécurité, mais c’est une situation étrange pour tout le monde. Nous devrons nous adapter. Une fois que nous aurons commencé, il y aura concurrence, comme toujours, avec une rivalité sportive.

P. En fin de compte, ils ont inclus Carapaz dans le huit d’Ineos.

R. C’est un grand pilote qui a déjà remporté un Giro et qui continuera sûrement dans cette ligne. Il a la qualité pour tout accomplir, même si le chef d’équipe est désormais Bernal. Ce sont tous les deux des coureurs effrayants qui peuvent gagner la course comme Roglic. On n’a pas beaucoup vu Dumoulin courir, mais je le mettrais aussi là si son niveau est bon.

Q. Pensez-vous que, comme à Dauphin, on verra des explosions et divers changements de dirigeants?

R. Il y a plusieurs favoris, mais la course dira qui ils sont. Il y aura des alternatives pour tout le monde; C’est 21 jours où il est temps de montrer qui est meilleur. Soyez un test plus agressif dès le départ. Pour moi, le podium sera l’objectif, mais il faut essayer de gagner. Nous travaillons pour un bon général, c’est ce que je veux. Je ne cherche pas à aller seulement par étapes.

Mikel Landa: “Je pense que je peux gagner ce Tour”

Q. On dit beaucoup que cette année est la clé pour vous, le pensez-vous aussi?

RS Je me vois face à une opportunité unique. Le bon moment de ma carrière est arrivé, j’ai l’expérience et la force de relever le défi. Et je suis habillé. Gagner serait un rêve, mais on ne sait jamais.

Q. Pensez-vous que ce sera une chose pour Ineos et Jumbo, ou est-ce que d’autres équipes entreront en jeu?

R. Sans aucun doute, ils sont forts. Mais il y a sûrement des coureurs dans le top 10 qui veulent faire avancer la course. Je pense que ce Tour sera plus amusant que le dernier Dauphin. Mais en fin de compte, le contrôle des équipements importants est quelque chose qui existe et difficile à réduire. Nous, coureur par coureur, ne serons peut-être pas meilleurs, mais nous allons tous à un et nous nous battrons.

Nacho Labarga: “C’est maintenant ou jamais pour Mikel Landa sur le Tour de France”

Q. Pensez-vous toujours à organiser cette course de manière conservatrice?

R. Si tout va bien et qu’il y a un peu de chance, une fois les mésaventures de la première semaine passées, nous aurons des options. J’ai besoin de ma terre pour arriver. Maintenant, avec toute une équipe à mes commandes, j’aurai plus confiance. Je n’ai pas l’impression que ce soit un moment ou jamais, mais je sais que c’est une opportunité unique. Je voulais une telle situation et ils me l’ont donnée.

P. Mais quand vous avez été à la tête des rangs, les résultats n’ont pas fini d’arriver. Cela vous donne-t-il plus de pression maintenant?

R. À l’envers. Maintenant je suis très calme. Savoir que j’ai toute une équipe pour m’aider me donne confiance. Ils m’aideront à sortir des moments où je suis peut-être plus faible. Savoir que j’ai sept coureurs qui me guettent me donne une grande tranquillité d’esprit. J’ai du matériel, des jambes, le parcours n’est pas mal … j’ai l’impression que c’est le mien.

Q. Qu’est-ce qui vous convainc le plus de la tournée?

R. C’est un parcours très vallonné depuis le début. Nous allons voir des jours de grandes inégalités accumulées, vous devez donc faire attention dès le début, vous ne pouvez rien donner. Mais il faut penser à la semaine dernière car il y a quatre étapes difficiles dans les Alpes et puis le contre-la-montre qui me convient mieux que jamais. Il n’y en a qu’un et l’avant-dernier jour, les croners là-bas peuvent faire moins de profit et c’est ce qui me motive. Peut-être que d’autres années, tout sera résolu un peu plus tôt. Par la route, je pense que c’est celui qui m’a le mieux procuré ces dernières années.

P. Sans un chrono long et plat, la chronoscalada n’est pas mal pour lui. Est-ce la clé de vos intérêts?

R. J’ai beaucoup travaillé tout au long de l’année avec la «chèvre», qui est mon talon d’Achille. Je me suis bien adapté d’abord au nouveau vélo, puis j’ai amélioré la position pour le rendre plus aérodynamique. Ce sont de nombreuses heures de travail qui, je l’espère, vont maintenant porter leurs fruits.

P. Avez-vous peur qu’une chute au début ou un accident dans la première semaine envoie tout à la ruine?

R. Vous avez toujours ça, ah, la première semaine est difficile. Mais peut-être que, par rapport aux autres années, la tension se relâchera un peu et tout sera réglé précisément parce que la dureté du voyage est à la fin. Concernant les chutes, il s’agit d’être le plus concentré possible et d’essayer de ne pas se faire prendre, mais on ne peut pas toujours tout contrôler.

Q. Outre l’équipement, de quoi avez-vous besoin pour que le résultat soit bon?

R. Ne pas avoir de malchance, ne pas perdre de temps dans les situations précédentes et être capable de concourir à égalité en montagne. Ah, que le meilleur homme gagne.

Q. Le landisme se terminera-t-il comme tel s’il se termine en jaune sur les Champs Elysées? Le mouvement a à la fois beaucoup de cruauté et d’héroïsme.

R. Je ne sais pas. Je pense que Landismo a à voir avec ce combat continu qui est quelque chose qui est apprécié dans le monde du cyclisme. J’espère que les gens continueront à vouloir Landismo, qu’il gagne ou non.