Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le Basque a fait le point le jour de repos

Mikel Landa s’est adressé aux médias le jour de repos de la Tour de France.

À propos des étapes à venir: “Les Alpes ont été bonnes pour moi mais ces courses qui arrivent, je ne les connais pas très bien même si j’y ai été à un moment de la course.”

Ses rivaux: “Il y a beaucoup de rivaux et je les vois bien. Il n’y a pas encore eu de grandes différences même si Roglic et Pogacar ont été plus forts, les autres sont toujours là et n’ont pas montré de signes de faiblesse. Bardet sait déjà ce que c’est d’être dans le Tour. Martin est celui qui surprend tout le monde. “

Sur son état d’esprit: “C’était une journée compliquée, nous avons passé une mauvaise nuit et nous étions tous inquiets. Mais nous devons regarder vers l’avenir et les sentiments de ce week-end nous ont davantage encouragés, nous sommes optimistes. Le podium est encore possible, nous devons nous accrocher et nous battre jusqu’à la fin”

À propos du temps perdu: “L’idéal serait de ne pas avoir perdu cette minute ou ce que j’ai perdu dans l’éventail, sans cela le reste que je considère parfait.”

À propos du jaune: “Je ne vois pas cela comme impossible. Les rivaux à battre sont très solides, mais il reste encore beaucoup de montagnes. J’ai beaucoup de montagnes devant moi.”

À propos des tests: “Nous craignons que tout ne soit gaspillé.”

Comparaison avec une autre année: “Les sensations sont bonnes, mais je ne saurais pas vous comparer à une autre année. Au fil des jours, elles se confirmeront et continueront de grandir. Je suis optimiste.”

Équipe: “Il est vrai que la perte de Valls était importante, et bien que Poels ne soit pas bien, je me sens soutenu. J’apprécie parce que je me sens très soutenu. L’équipe me pousse à aller plus loin et à donner à cent pour cent. Je suis très heureux et à l’aise en cette situation “.