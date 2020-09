Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le Basque a assisté aux médias espagnols

Mikel Landa lors d’une étape de ce Tour de France

Deux étapes dans Pyrénées ils lui ont permis de se débarrasser des fantômes des supporters. “Même si c’est difficile, je ne vois pas le maillot jaune inatteignable. Les rivaux sont très solides, mais il reste encore beaucoup de montagnes à parcourir”, a déclaré Landa lors de la conférence de presse avec les médias espagnols.

Celui avec Bahreïn, 4, 6 et 7 Dans les éditions récentes, il ne jette pas l’éponge: “Il y a beaucoup de rivaux. Il n’y a pas encore eu de grandes différences malgré le fait que Roglic et Pogacar ils ont été plus forts. Les autres sont toujours là et n’ont montré aucun signe de faiblesse. Bardet tu sais ce que c’est que d’être sur le podium Tour. Martin est celui qui nous surprend. ” Movistar se sent enfin soutenu: «La décharge de Valls est importante, et même si Poels ne va pas bien, je me sens soutenu. J’apprécie parce que je me sens très bien entouré. L’équipe me pousse à aller plus loin et à donner à cent pour cent. heureux et à l’aise dans cette situation », ajoute quelqu’un qui ne veut pas se noyer dans les erreurs.

“Vendredi a eu une mauvaise nuit, nous étions tous inquiets mais il faut regarder devant. Les Pyrénées nous ont encouragés. Je suis optimiste, il y a beaucoup de montagnes et le maillot jaune, même si l’objectif le plus réel est le podium, ce n’est pas inaccessible.” conclut.