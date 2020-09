Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Contre-chronique de l’étape 17

Le «Landismo» est à nouveau en deuil. La dernière ligne de défense du cyclisme espagnol sur ce Tour a été détruite au Col de la Loze. Mikel Landa a annoncé qu’il allait attaquer avant le début de l’étape et tout ce que nous avons vu était ses coéquipiers faire le travail de la Jumbo-Visma sur la Madeleine (tirant le grand groupe) et Landa accroché à plus de cinq kilomètres de la ligne d’arrivée dans la montée finale. On peut dire qu’il n’a même pas pu essayer.

C’est dommage, mais la réalité est ce qu’elle est. Celui qui a été le meilleur grimpeur du moment lors des éditions Giro 2015 et 2017, n’a aucune défense sur ce Tour, où il était le leader absolu du Bahreïn. Que lui est-il arrivé Ciel, dans Movistar… Ce n’est pas un pilote à se battre pour le général du Grand Tour. Le landisme est mort, vive le massisme?

Du canapé, ou plutôt de la salle de rédaction et en prenant toutes les mesures de sécurité pour lutter contre le COVID-19, le spectacle du Tour de France est horrible. Les professionnels qui devraient se battre pour la course, qui facturent (et beaucoup) pour elle, courent pour défendre la position et prennent le moins de risques possibles. Ce n’était pas du vélo, la photo qui ouvre ce paragraphe est celle de Stephen Roche à l’arrivée d’une étape du Tour qui a battu Perico Delgado en 1987. Il est arrivé vide après avoir attaqué à plus de 100 kilomètres de la ligne d’arrivée sur la Madeleine, qui aujourd’hui est monté dans le tram. -tran.

Nous ne demandons pas non plus cela, ni nous Pantani à Ullrich également sur la Madeleine lors du Tour 1998, avec des attaques de Escartn, Leblanc… ceux qui ne se souciaient pas de terminer sixième ou dixième du Tour, ont attaqué pour gagner. Ou encore l’exposition Indurain en 1994, également à la Madeleine, ou le Tour que Perico a remporté à la Madeleine … la montagne mythique qui à cette étape du Tour 2020 a été “ fumé ” par le peloton. On ne demande pas le cyclique d’antan, mais quelque chose de plus une étape de quatre heures est réduite aux 10 dernières minutes.

Celui qui apparaît sur la photo les yeux fermés, Sep Kuss, manifeste clairement la supériorité du Jumbo-Visma de Primoz Roglic, qui a ce Tour dans sa poche. En plus d’un gagnant entier du Giro comme Tom Dumoulin, Roglic a l’Américain Kuss, grimpeur révélation de ce Tour qui a montré capacité surprenante d’un grand grimpeur à 26 ans. Jumbo cherche à gagner une étape avec certains de ses grégaires et aujourd’hui il était très proche.