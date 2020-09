Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 L’Espagnol arrive dans le groupe de tête et récupère un TOP-10 honorable au général

Mikel Landa lors de l’étape du jour .

Espagnol Mikel Landa, qui dans la deuxième étape pyrénéenne de la Tour de France Il est entré dans le groupe des favoris, il a assuré qu’il aspire “au maximum” bien qu’il ait reconnu que ses rivaux sont “plus forts”: “Il faut aspirer au maximum, c’est clair qu’il y a des gens plus forts, mais on va en rêver“. Le Bahreïn a terminé cinquième dans le but de Laruns et est déjà dixième du général à 1,42 du leader, le slovène Primoz Roglic.

Landa a regretté la minute et 21 secondes qu’il avait perdue il y a deux jours chez un fan et qui compromet ses chances de monter sur le podium final à Paris. “J’ai eu une très mauvaise nuit, mais c’est comme ça que le Tour est, je suis désolé”a déclaré le cycliste espagnol, qui en a également souffert tous les premiers jours où il lui a donné les côtes.

“J’ai fini heureux la première semaine. Le premier jour où je suis tombé et je me suis vraiment blessé, puis j’ai perdu du temps sur les fans et nous avons réussi à renverser la situation, je suis heureux”, a-t-il assuré.

Nous avons réussi à renverser la situation, je suis content “

Mikel Landa

Grande démonstration d’Alavs qu’il peut être avec les meilleurs de la haute montagne et être le premier espagnol classé à Paris: “Dans l’étape d’aujourd’hui, je me sentais bien, c’était une arrivée qui me plaisait et que j’avais beaucoup de respect, nous avons fait une différence qui est très bien”.

Landa a commenté que l’étape de ce dimanche a montré le plus fort du peloton, parmi lesquels Roglic et le Colombien Egan Bernal, défenseur du titre, se distinguent: “On doutait si Bernal était bon ou pas et il a montré qu’il allait très bien. Roglic et Pogacar sont les plus forts de ce Tour”.