Tour de France 2020 Valverde, Mas, Soler et Unzue ont assisté aux médias via Telemtica

Eusebio Unzue et les trois dirigeants du Movistar Team ont offert une conférence de presse télématique avant le départ du Tour de France ce samedi.

Alejandro Valverde: “Je suis très excité et impatient. Voyons si nous pouvons renverser la vapeur. C’est un bon Tour, nous avons déjà de bonnes étapes dès le premier jour et nous devons être aussi proches que possible. Marc et Enric peuvent bien faire dans le En général, plus je suis accro, mieux c’est, mais si une étape est à portée de main, nous ne la gaspillerons pas.

Enric Mas: Venir à la troisième semaine, c’est là que le Tour marquera les différences, c’est là que nous arriverons. Voyons ce qui se passe. Je me contenterais d’un Top 10 ou Top 15. J’aimerais être dans le Top 5, mais je sais que c’est difficile. La préparation que nous avons eue jusqu’à présent a été ce que j’ai pris d’autres années. Voyons comment ça marche, je resterai dans le Top 10 “.

Eusebio Unzue: “Etre à la veille du Tour est déjà une bonne nouvelle pour tout le monde comme les choses étaient. Je suis convaincu que nos gens se sentiront bien au fil des jours. Je suis convaincu que nous allons renverser la vapeur car il y a beaucoup de travail derrière nous. et quelque part la récompense doit apparaître. “

Marc Soler: “Nous avons décidé de changer de plan à la dernière minute et maintenant je suis convaincu que je peux faire un grand Tour.”