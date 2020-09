Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 L’équipe navarraise recharge sa batterie au passage des étapes

Enric Mas avait l’air blessé lorsqu’il a atteint la ligne d’arrivée. “J’avais les jambes et la condition et c’est pourquoi je suis en colère d’avoir perdu 9 secondes. “, Ai-je écrit sur les réseaux sociaux. Le Baléare est l’atout principal du téléphone pour un général que Valverde pourrait ignorer, qui est déjà à 38 ” du leader. Hier un Alejandro plus agressif était attendu mais le Murcien n’a pas trouvé la force nécessaire pour attaquer dans une finale qui lui allait bien.

“Nous sommes au début du Tour et tout le monde est avec beaucoup de force. Il y a des équipes qui vont très bien et qui mettent un rythme très fort qui rend impossible l’attaque; si vous bougez, vous y retournerez. Je pense que nous avons été là. ah bien, aussi proche que possible, avec Enric abandonner ces neuf secondes de rien et moi trop près de 20; le sentiment qui reste est que cela s’améliore progressivement. Nous remarquons déjà de meilleures sensations; les gens doivent être conscients que le Tour est très long. Nous avons déjà vu un Dauphin très étrange, avec un dernier jour de grands changements et de grandes surprises, et ici sur le Tour, la même chose peut se produire », a déclaré le Murcien déjà à l’hôtel.

Soler, pour sa part, a l’air content de son état: “Je récupère des sensations. C’est vrai que c’est difficile, mais au final j’ai un mois” de retard “(son idée était d’aller au Giro). J’espère être le plus en avance possible en la dernière ligne droite. Nous faisons confiance à Mas “. Ce qui semble clair, c’est que Jumbo veut gouverner comme Ineos l’a fait les autres années. “Dans le dernier port, il est monté à mille par heure … Jumbo-Visma a une fois de plus montré qu’ils sont clairement les dominateurs, comme nous l’avons vu à Dauphin, et nous ne pouvons qu’espérer que la semaine dernière, ils perdent de la vigueur et que la situation change. »a souligné un coureur qui voit ses compagnons sur la bonne voie.

“Mas et Valverde ont terminé près des meilleurs et petit à petit nous nous améliorons. Je suis sûr qu’au fil des jours, nous irons plus loin. Vous devez penser qu’il reste encore beaucoup de Tour, que cela ne fait que commencer, et quand nous verrons tous ce que nous avons, par exemple dans les Alpes … soyez dur », a-t-il déclaré. Petit à petit, la flamme Movistar est allumée.