Tour de France 2020 Le coureur colombien analyse l’étape reine au micro de Nacho Labarga

Bien que la lutte pour le maillot jaune soit hors de question pour Nairo Quintana, le Colombien d’Arkea a un Tour de France très cahoteux, ce qui rend très difficile pour lui de répondre aux attentes et même aux sensations qu’il a données dans la première semaine de course. Le grimpeur s’est arrêté au micro Nacho Labarga, envoyé spécial en France, où il a reconnu qu’il n’avait pas de grandes attentes pour l’étape reine: “C’est une très belle étape avec un port mythique et une fin très importante. Honnêtement aujourd’hui je ne me vois pas avec d’autres intentions que d’endurer et de souffrir un peu”.

Avec 5:43 minutes perdues et en dixième position au général, Nairo Il a déjà tourné une page dans le grand but qu’il avait cette saison car les incidents ont été constants en course: «C’est ce qui m’a touché et nous continuons un peu plus la même chose avec les douleurs. Je suis triste parce que j’ai eu trois chutes et j’étais en très bon état. Tout le travail qui a été fait et les gens qui m’ont aidé, c’est vraiment triste de ne pas avoir un résultat qui mérite ce que nous avons fait “.

Après l’arrivée à Paris, le coureur se concentrera sur la monde Imola, où il a ses vues en raison de l’itinéraire très difficile conçu par l’organisation. Bien qu’il ne sache toujours pas quel pourrait être son rôle en raison de sa condition physique, il est prêt à tout pour l’aider: “Nous avons une semaine et un peu plus et je pense que nous serons là, et sinon nous aiderons nos coéquipiers.”