Tour de France 2020 :

Le Tour de France 2020 donne sa version de l’enquête ouverte par le parquet français

Nairo Quintana, dans le Tour de France. . |

Nairo Quintana a publié une déclaration indiquant que “aucune substance dopante n’a été retrouvée “lorsque la gendarmerie française a fouillé la salle dans lequel il a séjourné pendant une étape du Tour et a été saisi de «suppléments vitaminiques parfaitement légaux» au cours de la procédure. Les noms de Quintana et son frère Dayer comparaissent dans une enquête préliminaire du parquet de Marseille sur des soupçons de dopage.

Le cycliste a expliqué dans un communiqué que la gendarmerie française avait mené une opération dans l’hôtel où lui et son équipe séjournaient mercredi 16 septembre à Mribel, une fois l’étape du Tour de France terminée.

“Ce jour-là, ilLes autorités sont entrées dans ma chambre et ont saisi des suppléments vitaminiques parfaitement légal, mais peut-être inconnu des autorités françaises. C’est la raison principale pour laquelle il faut du temps pour que tout ce qui s’est passé soit pleinement clarifié », explique le cycliste.

Quintana, qui a été champion du Tour d’Espagne et du Giro d’Italia, a expliqué qu ‘”hier, à la demande des autorités françaises et volontairement”, il a comparu devant le parquet. “J’ai répondu à chacune de ses questions clairement et en toute conscience.“, a-t-il exprimé.

Ensuite, il a ajouté qu ‘”il est nécessaire de souligner que Je n’ai fait l’objet d’aucune accusation de la part des autorités. Pour ma part, je suis et serai prêt à clarifier tout doute sur l’accusation, comme je l’ai déjà fait lundi et aujourd’hui. “

Selon le coureur colombien qui a été finaliste deux fois du Tour de France (2013 et 2017) et une fois troisième (2017), pour l’instant “une enquête préliminaire est développée et j’ai répondu à toutes les questions et doutes et je suis prêt à continuer à le faire volontairement jusqu’à ce que toute cette situation soit clarifiée sur la base indiquée: je n’ai jamais utilisé de substances dopantes et aucune substance illégale n’a été trouvée dans l’enquête policière. “

Le cycliste de 30 ans a rappelé que il a été un coureur “propre” toute sa carrière et a “un passeport biologique impeccable”.

Il a également assuré que “Je n’ai jamais utilisé de substances illégales de toute ma carrière pour améliorer mes performances athlétiques et trahir les principes du sport. “

Quintana, qui cette année après avoir subi de multiples chutes a terminé le Tour à la 17e place du général remporté par le Slovène Tadej Pogacar, a souligné que “lors du récent Tour ou lors de toute autre course précédente, Je n’ai jamais consulté d’assistants ou de personnel étranger à l’équipe“Je n’ai et n’ai jamais rien eu à cacher”, a-t-il ajouté.

Au fait de l’affaire, un médecin et un kinésithérapeute du Quintana sont restés en état d’arrestation ce mardi pour la deuxième journée consécutive dans le prolongement de son interrogatoire sur des soupçons de dopage dans l’environnement du cycliste colombien lors du Tour de France qui s’est terminé dimanche.

Le procureur de Marseille dirigeant l’enquête a indiqué dans un communiqué que les enquêtes menées dans les deux cas portent sur cinq chefs d’accusation pouvant entraîner des peines allant jusqu’à cinq ans de prison et une amende de 75 000 euros.

Elle implique l’administration et la prescription de substances ou de méthodes aux athlètes sans justification médicale; de l’aide et de l’incitation à l’utilisation de ces substances ou méthodes interdites pour les athlètes; de son transport et de sa possession; de la possession de substances toxiques; et la possession de médicaments sans pièce justificative régulière.

Le procureur a rapporté ce mercredi que le médecin et le physiothérapeute ont été libérés.