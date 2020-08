Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Faits saillants qu’il y a “plus de trois favoris”

Nairo Quintana dans le passé Dauphine. Efe

Le colombien Nairo Quintana arrive au Tour de France “avec l’illusion de gagner”, mais sachant que sa nouvelle équipe, le Arkea, ne fait pas partie des grandes formations du peloton, ils devront donc chercher les opportunités que d’autres leur laissent.

“Nous ne sommes pas les Ineos ou une autre équipe de ces grands au niveau de la force, mais nous avons des gens forts avec le cœur de bien faire les choses”, a assuré le cycliste Boyac quelques heures avant le départ du Tour demain à Nice. “Les favoris doivent prendre la course et nous sommes conscients de ce qu’ils font et profitons des moments quand c’est possible”, at-il ajouté.

Quintana a reconnu que la blessure qu’il avait subie dans son pays il y a quelques mois avait laissé des séquelles, mais il était convaincu qu’il avait terminé la préparation nécessaire pour affronter le Tour «à cent pour cent».

Le Colombien ne veut pas se fixer d’objectifs et s’assure que “il n’y a pas d’échec possible lorsque vous avez travaillé” comme ils l’ont fait pour atteindre la ronde de gala dans les meilleures conditions. Mais il admet qu’il a l’illusion de gagner et, bien qu’il pointe du doigt son compatriote Egan bernal, le défenseur du titre, en tant que candidat principal, reconnaît que ce sera une édition plus imprévisible que jamais car la préparation de tout le monde a été perturbée par le coronavirus.

Quintana, qui vivait une belle saison lorsque la pandémie a éclaté, a assuré que tout cela ne compte pas et que maintenant il doit montrer si le travail effectué porte ses fruits. Le Colombien dit que dans cette édition “il y a plus de trois favoris”, bien que Bernal “soit le maximum”.

.

«Ce fut une année atypique, avec une préparation différente, nous verrons un leader s’évanouir ou ne pas être dans son état normalEn raison du type de formation que nous avons dû faire », a-t-il déclaré.

Il Directeur d’Arkea, Emmanuel Hubert, a confirmé que Quintana est le chef d’équipe et qu’ils ont travaillé dur “pour le mettre dans les meilleures conditions pour finir le plus haut possible”.

Son écuyer principal sera le Français Warren Barguil, qui a également confirmé que cela ne le dérangeait pas de travailler pour le Colombien, même si Hubert a assuré qu’il aura des occasions de chercher des victoires d’étape “et peut-être plus”. “Etre un électron grégaire mais aussi libre”, a assuré le “manager”.

Le directeur sportif de la formation, Yvon LedanoisPour sa part, il a nié que dans cette édition il n’y ait que trois favoris et, bien qu’il ait dit qu’il avait ses propres poules, il ne voulait pas les révéler en raison de la tactique de l’équipe.