Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Bernal, Nairo, Lpez et Urn sont bien placés

L’espagnol reste la langue la plus utilisée dans la partie noble du Tour de France. Parmi les 10 premiers, cinq parlent la même langue, même si quatre d’entre eux ne sont pas nés en Espagne, mais en Colombie.

On parle de Egan Bernal, Nairo Quintana, Miguel ngel Lpez et Rigoberto Urn, qui domine le tableau de la 5e place et n’est qu’à 12 secondes du leader Adam Yates. Jusqu’à l’année dernière, aucun coureur du pays du café n’avait conquis l’épreuve gauloise. Un exploit que Bernal a réalisé grâce à une merveilleuse exposition dans les Alpes. Aujourd’hui, un peu plus de douze mois plus tard, la Colombie rêve de reconquérir le jaune. Pour cela, son principal atout reste un Bernal qui a été très fort tout au long de 2020 mais qui montre un doute dans ces premières étapes de sa carrière. Celui d’Ineos a pris la Route d’Occitanie, a montré ses voies à Dauphin, bien qu’il ait dû abandonner la course française en raison de désagréments. Malgré sa jeunesse, toujours âgé de 22 ans, Bernal a réussi à devenir l’unique leader d’une équipe qui a décidé de sacrifier Thomas et Froome pour lui donner encore plus de visibilité. C’est la première fois que le groupe de Dave Braislford oriente sa philosophie vers un caractère plus latin, puisque la formation était jusqu’à présent complètement centrée sur les idoles britanniques. Aussi, pour l’aider dans ce test, il a appelé son ami Carapaz à la dernière minute.

UN NOUVEAU NAIRO

Pendant près d’une décennie, les fans du pays colombien ont pensé que ce serait Nairo Quintana qui réaliserait l’exploit réalisé par Bernal l’année dernière. Arka a réussi à monter sur le podium lors de sa première participation au Tour, en 2013. C’était 2, le même qu’en 2015. Un an plus tard, il grimpera à la troisième place du box. Vainqueur du Giro y Vuelta, il a depuis disparu des premiers projecteurs de la course la plus exigeante du monde. Mais, après avoir quitté Movistar et signé pour une formation gauloise, le Cndor a réussi à récupérer sa meilleure version. Hier, il a lancé une attaque qui a fait beaucoup de dégâts parmi les favoris et pour le moment, personne ne l’empêche d’atteindre cette première position qui lui a résisté jusqu’à présent.

“Cela a été une étape très difficile, mais au final je me suis senti fort et j’ai essayé. Je ne pouvais pas me séparer du groupe mais l’équilibre est positif car j’étais avec les meilleurs. Je me sens bien et j’espère continuer dans cette ligne, mais il reste encore beaucoup de choses”, A Quintana a précisé que ce 2020 a pris le Tour des Alpes Maritimes et du Var et le Tour de La Provence en plus de célébrer l’une des meilleures étapes de Paris-Nice. Quitter Movistar lui a donné de nouvelles ailes.

Le grand «rival» de Nairo pendant de nombreuses années était Rigo Urn, le pionnier de cette nouvelle génération de coléoptères. Le coureur vétéran est venu à cette édition en tant qu’assistant de luxe de Felipe Martnez et Sergio Higuita, les deux stars colombiennes de Education First. Mais, après les problèmes de ses coéquipiers, il a dû prendre le rôle de leader d’un EF qui a signé ce cycliste après avoir été 2 dans l’édition 2017. Malgré la chute à LaVuelta, Urn a secoué les fantômes et pédales sans pression aussi loin que la route vous mène. Son expérience, sa capacité à grimper et ses manières avec la chèvre lui permettent de rêver à tout.

DÉBUTANT AVEC GALLONS

Avant de découvrir le Tour, Miguel ngel Lpez voulait réussir dans le reste des grands. J? ai compris. En 2018, il est monté sur le podium du Giro y Vuelta. Depuis lors, il semblait quelque peu bloqué mais maintenant, plein d’un groupe plein d’Espagnols, Supermn est postulé comme l’une des grandes menaces pour cette édition. Le fait qu’il n’y ait pas de grand temps plat profite à lui et au reste des compatriotes qui savent que la Colombie a une occasion unique de reconquérir le jaune.