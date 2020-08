Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Neuf plaines, huit hautes montagnes, trois moyennes montagnes et un chrono

Plusieurs des profils des étapes du Tour de France.

Un indito Tour de France 2020 par quoi commencer ensuite 29 août jusqu’au 20 septembre avec un profil montagneux et très attractif pour les hommes se battant pour le général final. Dans cette édition inhabituelle du 21 étapes qui composent le tour français il n’y en a qu’un contre la montre, qui sera joué l’avant-dernier jour, avant le Campos Elseos.

La tournée compte sur neuf jours de plat, huit de haute montagne avec quatre arrivées en hauteur, trois étapes de moyenne montagne et le contre-la-montre final. L’édition de cette année promet des émotions fortes.

Il Tour de France tirer le pistolet de départ Agréable, avec un circuit dans lequel les purs sprinters devraient être les protagonistes. Cependant et comme d’habitude dans Agréable, le parcours de la course ne sera pas complètement plat et les coureurs grimperont Côte de Rimiez (5,8 km à 5,1%) de troisième catégorie deux fois avant de revenir Agréable, où le premier leader de la course sera couronné. Les nerfs de ce premier jour de course pourraient aussi jouer un tour aux sprinteurs.

Comme la première étape, cette deuxième journée aura également pour départ et arrivée la ville de Agréable. Dans ce cas, l’effectif dépassera 3700 mètres de dénivelé positif avec des promotions à Col de la Colmiane (16,3 km à 6,3%), à Col de Turini (14,9 km à 7,4%) et à Col d’Eze (7,8 km à 6,1%). Cependant, la course peut être recommencée en sprint après une descente de neuf kilomètres.

Avant les arrivées hautes, ce troisième jour, les sprinteurs auront une nouvelle opportunité. Une carrière avec des hauts et des bas constants pour conclure avec une arrivée qui piquera légèrement vers le haut sur 13 kilomètres. Auparavant, les cyclistes devront surmonter les passes de troisième taux de la Col du Pilon (8,4 km à 5,1%), Col de la Faye (5,3 km à 4,8%) et Col des Leques (6,9 km à 5,4%) et le quatrième du Col de l’Orme (2,7 km à 5%).

Cette première arrivée en hauteur commencera à tester les favoris pour conquérir cette nouvelle édition du Tour. Après une journée où ils devront surmonter trois ports de troisième catégorie et un de quatrième catégorie, ils termineront l’étape face à la Orcières-Merliette première classe avec 7,1 kilomètres à 6,7% en moyenne et où l’on peut voir la force de chacun des favoris au classement général.

Une journée où les coureurs explosifs pourront ajouter une victoire à leurs box après avoir dépassé deux hauteurs de la quatrième catégorie: Col de Serre Colon (4,1 km à 3,7%) et Côte de Saint-Vicent de Barries (2,7 km à 4,2%) Une étape pour commencer Écart et finir sur une fausse plaine Privas.

Le sixième jour de La Grande Boucle se terminer par la première arrivée inédite de cette édition. Il Mont Aigoual, de 8,3 kilomètres et un écart moyen de 4%, clôturent cette nouvelle journée, où les principaux candidats à la victoire en finale seront à nouveau testés. L’arrivée au dernier port arrivera après un enchaîné qui débutera avec 46 kilomètres à parcourir et qu’ils seront promus Col des Mourezes troisième et le Col de la Lusette première classe avec 11,7 kilomètres et une moyenne de 7,3%.

En ce jour retour la vedette des purs sprinters après trois étapes où ils n’auront pas l’occasion de briller. Dès son départ, le peloton devra franchir un petit niveau de la troisième catégorie de 3 kilomètres, avant d’affronter la dernière étape de la course, il affrontera un autre col de troisième classe de 14,5 kilomètres avec un écart moyen de 3,9% et un autre de quatrième de 1,1 kilomètre à 7%.

En ce huitième jour de compétition, le serpent multicolore atterrira sur le Pyrénées affronter deux ports de première catégorie et un de catégorie spéciale. Il Chou menthe (6,9 km à 8,1%) ouvrent la saison avant de commencer à penser à la classique enchaînée Port de Bales (11,7 km à 7,7%) et la Col de Peyresourde (9,7 km à 7,8%), dont la descente pourrait décider de la course parmi les membres d’une escapade qui pourraient avoir leurs chances de victoire.

Le lendemain avant la pause, le Pyrénées Ils seront à nouveau des protagonistes de la course. Une étape courte avec deux écueils de première classe, deux autres de troisième classe et une première pierre d’achoppement de quatrième classe. Une journée dans laquelle l’escapade pourrait à nouveau être propriétaire de la victoire après avoir dépassé 3500 mètres de dénivelé accumulé qui viendra de Pau à Laruns. De leur côté, les favoris attendront jusqu’au dernier niveau pour décider de se déplacer ou non.

Après la pause, la course reprendra son activité avec une étape complètement plate mais avec l’inconvénient qu’elle roulera au bord de la mer et le vent pourrait jouer des tours entre les leaders de la course et laissez de côté tout candidat pour remporter le général final. Un jour qui sera décidé par sprint en Ile de R Saint-Martin-R mais cela pourrait être compliqué avec un batterie du ventilateur, ce qui pourrait laisser de côté de nombreux cyclistes.

Les les purs sprinters auront à nouveau l’occasion de se montrer dans un sprint sur une longue ligne droite jusqu’à la ligne d’arrivée, une arrivée pour des personnes expérimentées que d’essayer de tirer des chevrons pour remporter une victoire pour votre équipe. En attendant, ce sera une étape de transition pour les dirigeants qui économiseront leurs forces pour l’arrivée du Alpes.

Avec 218 kilomètres seront l’étape la plus longue de cette édition de La Grande Boucle et où les cyclistes les plus explosifs pourront à nouveau montrer leur force dans cette arrivée avec un rampe finale avec des pourcentages élevés. Une scène avec un chemin cassé, très similaire à celle d’un classique, et des routes étroites exposées au vent qui laissent place à la nervosité des cyclistes qui se battent pour le général et qui pourraient perdre un temps précieux avant d’affronter le Alpes.

Une montée et une chute constantes céderont la place à une extrémité enchaînée avec un port de deuxième et première catégorie. Trois niveaux de troisième, un de deuxième et un autre de premier à fermer avec les deux ports qui mettront les favoris à l’épreuve. Ils devront d’abord surmonter Col de Neronne 3,8 kilomètres sur une pente moyenne de 6,9% pour clôturer la journée avec le Puy May Pas de Peyrol de 5,4 kilomètres et 8,1% de dénivelé moyen. En tout, 4400 mètres de dénivelé positif qui devra vaincre le peloton, un étape legbreaker.

Les sprinteurs reviendront sur les lieux avec une arrivée prévisible au sprint après avoir dépassé deux hauteurs de quatrième place dans les derniers instants de la course, ce qui n’aurait en principe aucun problème à vaincre les hommes les plus rapides du peloton. Les derniers kilomètres de l’étape 14 seront un circuit pour Lyon. Cependant, aussi Cela pourrait être un jour pour l’escapade à faire avec le triomphe.

Il Grand Colombier (17,4kms à 7,1%) ouvrent la présence de Alpes dans le Tour de France cette année, pas avant de monter le Mont de la Selle de Fromentel et le Col de la Biche, deux ports de la première catégorie et qui pourraient être utilisés pour que l’un des favoris puisse faire des dégâts. Les courbes de la Grand Colombière être le premier grand rendez-vous des favoris du général, un port avec des sections allant jusqu’à 11,6% et 15% de rampes maximales, qui a ajouté à la chaleur étouffante peut être un port infernal pour l’équipe.

Après le dernier jour de repos, la montagne redevient le protagoniste. De plus, cette première journée post-stop est liée à deux autres hautes montagnes qui pourraient décider de cette édition du Tour avant le dernier contre-la-montre. Donc, pas une journée très exigeante pour les favoris qu’ils économiseraient de la force pour les prochains jours. Peut-être une nouvelle opportunité pour l’escapade de se terminer par la victoire. La journée se terminera par un niveau de tiers de 2,2 kilomètres avec une baisse moyenne de 6,5%.

En ce nouveau jour attend le Col de la Loze, le seul port de l’édition qui dépasse 2000 mètres d’altitude, 21,5 kilomètres et une pente moyenne de 7,8%. Auparavant, l’équipe sera obligée de remonter le Col de la Madeleine avec 17,1 kilomètres et 8,4% de pente moyenne. Encore un autre jour où les favoris peuvent déplacer l’arborescence, bien que le travail du lendemain pourrait les freiner.

Une journée avec plus de 4000 mètres de dénivelé accumulé être là où les patrons mettront toute la viande sur le gril et avec une descente après avoir parcouru les 168 kilomètres de hauts et de bas constants, où il n’y aura pas pas une étendue de plaine. Il Plateau de Glires et ses 6 kilomètres à 11% de dénivelé moyen et avec un dernier tronçon de terrain provoquerait un certain mouvement, bien que Il est couronné à environ 30 km de la ligne d’arrivée.

Préambule de la dernière étape qui accueillera le Champs Élysées, car les sprinteurs auront leur dernière chance d’ajouter une victoire à leurs palmars. Au cours des 166,5 kilomètres qu’ils devront surmonter une pierre d’achoppement unique de quatrième catégorie, à accompagner d’un Stable de haut en bas.

Ongle chronoscaled culminant avec La Planche des Belles Filles (5,9 km de pente moyenne de 8,5), pour agir en tant que juge pour terminer le général final. La Première partie du chrono est parfait pour les spécialistes Mais la dernière étape de l’ascension égalisera les règles du jeu entre ces cyclistes et les alpinistes purs. Une journée décisive à dicter au vainqueur du numéro 107 de l’édition de La Grande Boucle.

Les Champs Elysées de Paris clôturera une nouvelle édition du Tour de France que de couronner un nouveau cavalier. Étape de 122 kilomètres avec circuit final autour de la capitale française où les sprinteurs purs qui restent dans la course joueront la victoire à une carte.