Tour de France 2020 Celui d’Eibar analyse le Tour de France

Pedro et Luis Len Snchez dans une image de fichier.

Pedro Len, Joueur d’Ibar, passé par MARQUE Radio pour analyser la 12e étape du Tour de France où son frère ‘Luisle’ était l’une des stars du jour.

«Dès le matin, je savais déjà que son intention serait en fuite. Mais tant Bora en tant que CCC Ils n’ont pas voulu les laisser partir et c’est pourquoi ce sera compliqué », a déclaré à la radio sportive quelqu’un qui a également utilisé le rouleau pour s’entraîner pendant la période de confinement vers 15h30.

Quelques heures avant, Pedro Len Je savais déjà ce qui allait se passer ce jeudi lors de la ronde de gala. “Nous avons un groupe de WhatsApp avec les deux frères et un autre ami et a souligné qu’aujourd’hui était une bonne journée. Il était facile de penser qu’aujourd’hui était une bonne journée, mais nous ne nous attendions pas à ce que ces deux équipes se soient passées. C’est un Tour compliqué à cause de la façon dont se déroule la lutte pour le maillot vert », a commenté le footballeur de première division.

«C’est plutôt bien. Cela a été une année compliquée à cause du problème de la pandémie et peut-être un peu plus pour les cyclistes à cause du problème du roller», raconte quelqu’un qui a vécu avec enthousiasme son triomphe dans le Championnats.

“C’est vrai qu’il a gagné des choses plus importantes, mais avec les Championnats, il avait cette épine dans la tête. L’année dernière, il était proche et cette année il a eu une opportunité car il n’y avait pas tellement de Movistar et ils en ont profité. Il y avait de bons coureurs comme Jess Herrada, mais cette opportunité s’est présentée et j’étais le gagnant. Heureusement qu’il a pu le faire et je suis très content pour lui car cela reste dans la mémoire », révèle l’attaquant.

Le joueur, passionné de cyclisme, a offert sa vision du «Grande Boucle». “C’est être très compétitif. Ça va très vite. Mon opinion personnelle, sans être cycliste, est que Roglic a réussi à écraser Bernal dans certaines étapes que je ne voulais pas ou ne pouvais pas. Peut-être qu’il n’est pas aussi bon qu’on l’imagine. Pogcar est aussi fort. , Je voudrais que ce soit Landa celui qui a fait ce Tour mais l’essentiel est de se divertir », conclut-il.