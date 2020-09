Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Contrechronique de l’étape 14

Oui, Lance Armstrong il a remporté sept maillots jaunes au Tour de France même s’il n’apparaît pas dans l’histoire de la course. Ils liront «pas de gagnant», mais je sais qu’il y en avait. Puis lui-même, déjà contre l’épée et le mur grâce au travail de l’agence antidopage de son propre pays, et non de la Coupe du monde, a avoué qu’il avait triché et était dépossédé de chacun d’eux, mais il a gagné sept fois. Cela clarifié, l’Américain était à côté de Richard Virenque, ce qui les a fait passer du champion de montagne, les seuls coureurs à avoir remporté sept victoires en qualifications du Peter Sagan (BORA), qui a entrepris de les surmonter.

Ni Erik Zabel, avec six, je suis à la fois le vert de la régularité. Aussi, contrairement à un Allemand qui a couru dans un Telekom qui cherchait le Tour général (Riis, Ullrich, Bote … enfin, Riis d’abord et Ullrich plus tard), Peter Sagan veut être le meilleur de l’histoire dans le classement de la régularité du Tour. Tour et a un équipe de locomotives à votre service (Polstberger, Schachmann, Oss, Muhlberger, Groschartner, Kamna) pour y parvenir. Ils savaient que la victoire d’étape allait être difficile, trop dure pour un Sagan qui a beaucoup souffert pour continuer, mais Cela en vaudrait la peine pour les points que Sagan a coupés à Bennett à l’arrivée. C’est ainsi que vous courez dans le cyclisme, un sport de stratégie d’équipe.

Pour le moment, Bennett 262-219 SaganCe sera sympa de voir dans les premières heures de chaque étape de montagne voir la lutte pour le maillot vert dans les sprints intermédiaires entre ces deux hommes.

Ce que cet homme va souffrir pour avoir supporté le maillot vert. À Sam Bennett (Quick-Step) ils lui donneront une chute dans les Alpes en tant que sprinter. Peter Sagan (Bora) veut le vert et déjà aujourd’hui il a fait sauter le jeûne de Sam et de plusieurs de ses grégaires, qui à 60 ans de la ligne d’arrivée ont arrêté de se battre et ont fini par perdre le chronomètre à Lyon. J’espère que vous aimez le rock and roll car les Alpes vont jouer fort … et le but est de le mettre hors de contrôle.

Personne ne tousse le Jumbo ou le leader du Tour de France, Primoz Roglic. Les jours passent et le maillot jaune est très solide … et son équipe aussi. Roglic n’abandonne pas une seconde et son équipe continue de penser qu’elle pourrait se battre pour chaque victoire d’étape. Imaginez une équipe travaillant pour Van Aert aujourd’hui … ou tout au long du Tour. Il a deux victoires et, sûrement, il en porterait encore plus. Le fait est que “ seulement ” il y a sept jours de Tour plus Paris et Roglic continue en tant que chef ferme du général. Quelqu’un vous vise-t-il pour vous abattre dans les Alpes?

88 kilomètres à l’heure! Le combat entre la Bora et la CCC contre les Quick-Steps de Bennett a amené l’équipe à atteindre une vitesse élevée dans la descente de Correau. Selon les données officielles du Tour de France, la vitesse de pointe l’a marqué Soren Kragh Andersen (Sunweb), avec un maximum de 88 km / h. Et pour couronner le tout, il termine avec la victoire d’étape!