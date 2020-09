Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le coureur slovaque révèle son souhait à MARCA

Peter Sagan dans une image de fichier

Peter Sagan a joué dans l’étape 11 l’une des actions controversées de la présente édition de la Grande Boucle. En pleine volata, le Slovaque a frappé Van Aert, l’empêchant de se battre pour la victoire contre Ewan. Tous deux ont été sanctionnés, le second pour avoir fabriqué un peigne. “Va te faire foutre, idiot, il mérite une sanction”, a déclaré le Belge, qui a fait un horrible geste de peigne après avoir subi la sanction.

Sur décision des commissaires, le joyau de la Bora a fait remarquer hier que “ce n’est pas grave, ils ne m’ont pas demandé mon avis. Je dois l’accepter. Je ne pense pas que mon action était dangereuse, le seul qui me mette en danger c’est moi. J’ai fait le mien. J’ai sprinté et me suis battu pour survivre », a-t-il avancé. “Après un sprint comme celui-ci, tout le monde peut réagir de manière excessive, car il y a beaucoup d’émotions quand on arrive. J’ai déjà vécu cette expérience par le passé”, a-t-il déclaré avant d’envoyer une lettre à Van Aert, l’une des sensations de ce Tour. “Il n’y a pas de problème avec Wout. Il est jeune et peut-être a-t-il besoin d’apprendre à se comporter un peu mieux”, reconnaissant qu’il n’a pas vu le bâton de selfie qui l’aurait conduit à sauter dans le couloir du Géant.

L’incident en Poitiers Ce n’est qu’un coup de plus dans un Tour qui ne se passe pas très bien pour la Bora. Il se bat comme toujours pour obtenir son huitième maillot vert et redevenir le roi des volatas. Il a été 3 et 2 fois 4, mais il n’a pas été au niveau des meilleurs. Dans sa décharge, il faut dire qu’il n’avait pas prévu de venir à la course française. Dans ses plans, il y avait toujours le Giro d’Italia, qui a été changé de mai à octobre en raison de la pandémie. Les moyens d’une éventuelle annulation du reste des plus grands ont poussé toutes les équipes à apporter leurs meilleures épées en France à la seule exception de Nibali, qui ne court qu’à domicile.

Un triple vainqueur mondial n’est pas habitué à perdre. Mais malgré tout, ses dernières campagnes ne sont pas aussi prolifiques qu’il l’avait rêvé. “J’avais la tête dans le Giro mais à la dernière minute nous avons décidé de venir au Tour. Je ne le prends pas exactement comme une préparation mais je sais que cela me coûtera un peu plus d’être au niveau des meilleurs”, dit à MARQUE avant la troisième étape à Nice.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait pouvoir s’épuiser avant son temps, ayant commencé à gagner et étant si méditatif à un si jeune âge, le coureur répond que c’est une question de “plaisir”. «J’aime ce sport. J’aime faire du vélo et faire de la compétition. Vous ne pouvez pas toujours gagner. Vous ne pouvez pas toujours être là-haut, mais je sais que j’ai la capacité et la motivation de gagner à nouveau. Le jour où je ne m’amuserai pas, j’irai. Je n’ai aucune obligation d’être ici », a-t-il souligné.

La Corsa Rosa démarrera, si la pandémie le permet, le 3 octobre. Sagan est exploité par RCS comme l’une des grandes stars de la prochaine édition. Au fur et à mesure que j’avançais MARQUEquand la Grande Partenza est apparue dans Budapest, celui de Bora avait décidé il y a un an que ce serait l’année de ses débuts dans le pays transalpin. La proximité de la Hongrie avec son pays, situation qui ne se produisait plus en raison du changement de plan, était l’une des grandes raisons de s’enrôler. Gagner une étape dans le pays de la chaussure est son grand objectif et c’est pourquoi il refuse même de participer à la prochaine Coupe du monde. Il n’a pas encore pris la décision à cent pour cent, mais Sagan pense à craquer à cause de la dureté d’un parcours qui ne correspond pas à ses caractéristiques. Il transmet une soif de vélo à ses fans. Bien que n’étant pas à son meilleur, Sagan promet de revenir. S’il n’avait pas vraiment confiance, il serait déjà descendu de son vélo.