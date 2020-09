Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Ce dimanche, une autre journée en montagne dans les Pyrénées

Nans Peters célèbre sur la ligne d’arrivée .

L’arrivée du Pyrénées pourrait aider à révéler le statut réel de certains favoris dont, jusqu’à ce jour, seuls Alaphilippe il avait réussi à gratter ses rivaux des bonus pendant quelques secondes. Col de Ment (6,9 km à 8,1%), Port de Bales (11,7 km à 7,7%) et Col de Peyresourde (9,7 km à 7,8%) ils apparaissent dans le dessin comme les colosses «coupables» de faire souffrir les efforts de l’itinéraire.

Pas être Cosnefroy, Nans Peters (Ag2r La Mondiale), Michael Morkov (Deceuninck-Quick Step), Neilson Sans poudres (EF Education First), Carlos Vérone (Équipe Movistar), Toms Skujins (Trek-Segafredo), Ilnur Zakarin (Équipe CCC), Ben Hermans (Nation start-up israélienne), Jrme Cousin, Fabian Grellier (Total Direct Energie), Soren Kragh Andersen (Équipe Sunweb), Quentin Pacher et Kvin Prier (B&B Hotels-Vital Concept) sont les hommes qui ont fait la première escapade.

Sur le chemin il est resté NizzoloChampion d’Italie et d’Europe, il ne sera pas facile d’être dans les meilleures conditions lors du Mondial organisé dans son pays à la fin du mois. Bardet, Rojas et Izagirre ils ont également subi différents accidents. Il n’y a pas eu le combat attendu jusqu’à la dernière étape. Ah c’était parti Pinot, à qui certains problèmes physiques l’ont laissé hors de combat. Le dernier port a supprimé les masques de tout le monde. Pogacar a fait souffrir ses rivaux avec l’intention de rattraper le temps perdu un jour plus tôt. Pendant ce temps, Peters a célébré le triomphe sur la ligne d’arrivée.

Bien que cela ait semblé être une dernière attaque de Romain Bardet J’ai pu arracher le maillot jaune à Adam Yates, enfin il n’y a pas de changement en tête du classement, Primoz Roglic (Jumbo Visma) et Guillaume Martin (Cofidis) ils vous accompagnent sur le podium.

Le grand protagoniste des favoris a sans aucun doute été le Slovène de EAU Tadej Pogacar qui a récupéré 40 secondes après avoir souffert hier avec les supporters et retrouve une place dans le TOP-10. Enric Mas mène la performance espagnole à une minute du leader tandis que Mikel Landa (Bahreïn MacLaren) Il est situé à 1h34.

L’analyse de la huitième étape du Tour de France

Le lendemain avant la pause, le Pyrénées Ils seront à nouveau des protagonistes de la course. Une étape courte avec deux écueils de première classe, deux autres de troisième classe et une première pierre d’achoppement de quatrième classe. Une journée où l’escapade pourrait à nouveau être propriétaire de la victoire après avoir surmonté le 3500 mètres de dénivelé accumulé qui s’élèvera de Pau jusqu’à ce que Laruns. De leur côté, les favoris attendront jusqu’au dernier niveau pour décider de se déplacer ou non.