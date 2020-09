Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Ce week-end, double journée de montagne

Aujourd’hui la course revient au contact de la haute montagne à travers les Pyrénées, avec la première des deux étapes qui accueillent ce massif qui, cependant, ne propose pas de haut de gamme. Les 141 kilomètres de la scène qui va de Cazres-sur-Garonne pour Loudenvielle Ils offrent à peine un terrain plat et sont des montées et descentes constantes avec deux ports de premier ordre et un hors catégorie qui puniront les coureurs.

La route se raidit à partir du kilomètre 48, avec l’ascension vers Ment et ses 6,9 kilomètres avec une pente moyenne de 8,1%. Dès que vous avez terminé votre descente, les rampes de Bals, de catégorie spéciale avec ses 11,7 km à 7,7% de pente et, sans continuité, la Peyresourde, (9,7 km à 7,8%).

Le but de cette dernière difficulté a son sommet à 11,5 km de la ligne d’arrivée, qui descendra jusqu’à Loudenvielle. Il y aura suffisamment de terrain pour les favoris pour que le général commence à déplacer leurs pions, sachant que le lendemain ils retrouveront la haute montagne. “Dans les Pyrénées les choses vont arriver, même si elles ne seront sûrement pas définitives, car il y a un long chemin vers Paris », dit-il. Julien Jurdie, responsable d’équipe, cadre AG2R et cela résume bien ce à quoi pense l’équipe. Comme cela s’est produit dans les éditions récentes, les Pyrénées comptent moins que les Alpes sur la Grande Boucle.

A cette occasion, il peut en être de même, car ils ont été dilués dans une route nettement montagneuse qui traverse les cinq massifs du pays. Le doute réside dans le fait de voir si les coqs du peloton continueront avec leur attitude conservatrice, se réservant des forces pour la semaine dernière, ou commenceront à positionner leurs pions face au général. Bernal, qui aspire à renouveler la première place sur le podium qu’il a obtenue l’an dernier, et Roglic, qui est arrivé en tant que cycliste le plus apte, ont également les deux équipes les plus fortes, comme l’a démontré la première semaine.

Analyse de la septième journée du Tour de France

Un domaine qui, comme il le reconnaît Pablo Lastras, a mis la peur dans le corps des autres équipes, qui peuvent saisir d’éventuelles aventures. “Beaucoup préféreront attendre que la journée de repos passe (prévue pour lundi). Ce sera plus tard lorsque nous commencerons à voir le cyclisme du Tour”, explique le Movistar. Dans tous les cas, le Tour passe déjà par le Pyrénées et n’attend personne.