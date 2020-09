Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 L’ex-cycliste, podium du Giro y Vuelta, a annoncé son changement de genre en 2017

Robert Millar en son temps de cycliste et Philippa York posant hier pour MARCA

En son temps de cycliste, Robert Millar il était un pionnier. Le seul pilote britannique à avoir remporté une qualification pour le Tour. Il portait le maillot à pois en 1984. De plus, il avait aussi 4 ans à la Grande Boucle de 1984 et sait ce que c’est que de faire du podium au Giro (87) et à LaVuelta (85 et 86). Les fans de Perico se souviendront également de lui comme de “ l’ennemi écossais ” que le Ségovie a enlevé Le retour à deux jours de la fin.

Après sa retraite, le coureur a vécu un moment porté disparu. Personne ne savait pour lui. Il y a quelques années, elle est réapparue en tant que femme Philippa York. Pendant le processus, j’ai eu du mal mais, comme vous vous en souvenez MARQUE, a estimé qu’il était dans le mauvais corps depuis qu’il était enfant. En 2017, il s’est déjà présenté au monde avec sa nouvelle identité et maintenant, en 2020, il est sur le Tour agissant en tant que commentateur Au milieu de la 15ème étape, alors que les efforts de l’itinéraire se demandent sur le chemin de Grand Colombier, l’Écossaise a offert sa vision du cyclisme actuel.

Philippa York posant pour MARCA à Culoz.

«Le cyclisme a beaucoup changé de mon époque à aujourd’hui. Maintenant, il y a beaucoup plus de médias. C’est peut-être un peu plus ennuyeux mais le ‘problème’ est qu’il y a beaucoup d’informations. Les directeurs ont contrôlé leurs cyclistes, les différences sont mineures et cela cause qu’il y a moins de spectacle pour les fans, mais pour moi c’est toujours un sport passionnant », dit quelqu’un qui, très tôt, a acheté des chaussures et des vêtements pour femmes sans que ses parents ne le voient.

Pour elle, le cyclisme espagnol est en difficulté. “Il y a eu une génération de grands coureurs et maintenant ça change. Le plus mature est Landa mais il n’est pas au niveau des derniers champions. Par contre Enric Mas vient avec de bons sentiments, mais je pense qu’il va falloir attendre pour voir son meilleur version », a expliqué quelqu’un qui, après la journée de ce dimanche, voit le général beaucoup plus clarifié.

Millar a également fait référence à la façon dont le dopage s’est répandu à son époque. «C’était un piège et nous sommes tous tombés mais maintenant ça n’a rien à voir avec ça. Vous les voyez écouter de jeunes cyclistes ou leur parler et vous vous rendez compte que leur mentalité est complètement différente. Cela n’a rien à voir avec ça. évolué et amélioré, il est vrai que l’éradiquer complètement sera toujours difficile à réaliser mais ce n’est définitivement pas la même chose. Maintenant, ils n’ont plus cette merde dans la tête car ils sont conscients que cela peut ruiner leur carrière “, nous dit-il. Enfin, il a osé donner son pronostic pour le podium à Paris sur une course à suivre jusqu’au bout: “Roglic et Pogacar sont les plus forts, mais par derrière, ils rendront les choses très très difficiles“.