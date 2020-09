Tour de France 2020 :

Le Tour de France 2020 Jumbo a concouru “ A lo Ineos ” mais n’a pas pu terminer sa stratégie

Montage avec plusieurs images du Tour de France

Un coup inattendu, une déception que personne n’imaginait, encore moins après trois semaines de domination sur la route. Les hommes du Jumbo Visma, par Primoz Roglic, est entré ce samedi dans un état de choc après avoir perdu le maillot jaune au profit d’un tremblement de terre appelé Tadej Pogacar.

Le moins qu’il puisse croire était le sien Primoz Roglic, leader de la neuvième à la vingtième étape. Les jambes n’ont pas fonctionné le jour où elles n’ont pas pu échouer et il a été décisif de subir une défaite incurable, puisque le Tour était proche. “Je suis déçu du résultat mais j’ai aussi tout donné. Chapeau à Pogacar, qui a été le meilleur et qui a montré sa force. J’espère que le public s’est amusé et a aimé regarder ce Tour.”

Diplomate Roglic, qui contrastait peut-être dans l’esprit avec d’autres coéquipiers qui n’ont pas pu terminer le Tour avec le maillot jaune du leader pour lequel ils ont travaillé tout au long du Tour. Le Néerlandais Tom Dumoulin a réalisé un temps impressionnant, signant le meilleur temps, jusqu’à ce que Pogacar arrive comme une fusée et mette fin à ses illusions. “Primoz se sentait très bien ce matin, il était confiant et prêt pour le contre-la-montre. Je pense qu’il a fait un bon contre-la-montre, pas le meilleur, mais c’était bien, et nous pensions que ce serait suffisant, mais Pogacar il a été à un niveau différent du nôtre. »Dumoulinchampion du monde contre la montre en 2017, ne cachez pas déception générale de son effectif, choqué par le coup reçu 24 heures après son arrivée à Paris.

“Nous sommes très déçus, nous avions tout bien fait pendant trois semaines. Nous étions ici pour gagner le Tour et nous avions tout sous contrôle. Primoz a tout donné aujourd’hui mais ce n’était pas suffisant. C’est très décevant mais c’est vrai, c’est le sport.” “Le papillon de Maastricht” il a admis que “personne ne pouvait imaginer ce résultat”. “Je suis impressionné par la performance de Tadej Pogacar.

Quand je suis entré dans la ligne d’arrivée je savais que je n’avais pas fait une belle montée, mais je m’attendais à gagner ou à être très proche de la victoire, mais Pogacar m’a pris plus d’une minute alors … j’ai été très surpris par sa performance, il était très fort, félicitations, cela c’est tout ce que l’on peut dire “Le Belge Wout Van Aert, vainqueur de 2 étapes sur ce Tour, ne s’est pas amusé à voir l’image de son chef d’équipe battu seconde par seconde par Pogacar.” Voir Primoz Roglic souffrir ainsi. .. Pour moi, cela a été un autre Roglic. Perdre le dernier jour comme ça est vraiment difficile.

Tadej Pogacar était beaucoup plus fort. C’est très décevant. C’est aussi une surprise totale pour nous. »La surprise était plus grande après avoir vu Roglic à la sortie calme et confiant, toujours souriant. Rien n’indiquait qu’il était pire. Nous étions prêts à terminer, mais nous avons été vaincus par un impressionnant Pogacar. Nous avons travaillé trois semaines pour ce maillot jaune, donc c’est une grosse déception. “

Pendant les trois semaines, Pogacar s’est montré comme l’homme le plus courageux et le plus désireux de conquérir le Tour. Roglic pensait avoir tout sous contrôle en ayant l’équipe la plus forte, mais son avantage n’a jamais été clair dans les montagnes et, lorsqu’il a pu exécuter ses rivaux, il ne l’a pas fait. Au final, le chrono a tout changé et a proclamé Pogacar, un coureur qui a concouru “presque” sans équipe, comme le grand vainqueur.