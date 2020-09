Tour de France 2020 :

Daniel Martnez célèbre la victoire sur la ligne d’arrivée

Ce vendredi, j’ai joué un stade piège. Une journée en haute montagne issue de deux jours très tendus. Celui avec les inégalités les plus accumulées, avec 4 000, et cela a commencé avec un rythme diabolique. Personne n’allait être calme.

Marc Soler et David de la Cruz, déjà remis de leurs premiers maux, étaient les deux protagonistes espagnols qui se sont échappés du jour où Mollema ne pouvait pas se battre, qui sont rentrés chez eux tôt après une chute. Le Néerlandais, qui était en treizième position à 2 h 31 du matin, Roglic, est monté dans la voiture en pleurant. Dans cet automne, ils ont également été impliqués Bardet (4) et Nairo (5). Martin (3) a également eu une frayeur mais a pu se réengager sans problème majeur.

Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), Lennard Kmna (Bora-Hansgrohe), Warren Barguil (Arka-Samsic) Hugh Carthy, Daniel Martinez, Neilson Powless (EF Education First) Nicolas Edet (Cofidis), Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept), Simon Geschke (équipe CCC), Julian Alaphilippe, Rmi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) et Dan Martin (Israel Start-Up Nation) étaient les autres protagonistes du puissant wagon en fuite.

Une chute dans le peloton a fait peur au garçon local @romainbardet, mais lui et les autres, dont @NairoQuinCo, ont réussi à repartir. Romain Bardet va chut avec d'autres coureurs dont @NairoQuinCo. Il sont distribuis, entours de leurs quipiers.

A 40 km à parcourir, Sans poudres Je l’ai essayé pour continuer à donner du crédit à un grand voyage stratégique de la EF. Marc faire d’habitude, vu que Schachmann C’était aussi en mouvement, passer à la vitesse supérieure pour essayer le pas. Voyant que ses coéquipiers n’étaient pas au niveau maximum, Schachmann a pressé de partir seul avec Martinez. À faire d’habitude le gaz s’est bientôt épuisé.

Par derrière, Martin et Bardet ils ont commencé à rester. En parlant d’alliances pour les pays, ils en ont fait une pour survivre. Par devant, Felipe Martnez et Kanma ils ont joué un triomphe qui est finalement tombé du côté du Colombien. Celui avec EF Il allait pour la règle générale mais, les problèmes des premiers jours, ont fait de lui un «coupeur de scène». Le récent vainqueur du Dauphin, 24 ans et participant à son deuxième Tour, a remporté sa première victoire lors d’un grand tour.

Derrière, entre les favoris, il y avait de l’émotion et des différences. Pogacar J’ai tout dynamité et suis entré main dans la main avec Roglic. Derrière Mikel Landa, Richie Porte et ‘Supermn’ Lpez ils sont entrés avec 14 secondes de retard. Celui qui avait le pire visage était Egan Bernal (qui a cédé 36 ” comme Urn) et, le pire chômeur, les Français Martin et Bardet, qui ont quitté le général.

L’analyse de la 13e étape du Tour de France

Les les sprinteurs reviendront sur la scène avec une finition de sprint prévisible après avoir dépassé dans les derniers instants de la course deux hauteurs de quatrième, ce qui en principe n’aurait aucun problème à surpasser les hommes les plus rapides du peloton. Les derniers kilomètres de la 14 étape être un circuit par Lyon. Cependant, cela pourrait aussi être un jour pour l’escapade à gagner.