Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 “Je me suis concentré sur mon pédalage et j’ai tout donné”, dit-il.

Tadej Pogacar, sur le podium.

slovène Tadej Pogacar, champion virtuel du Tour de France après avoir battu son compatriote Primoz Roglic lors du dernier contre-la-montre, Il a assuré qu’il ne pensait pas pouvoir gagner le Tour de France.

“Honnêtement, je n’allais pas renverser la situation. Roglic a fait une bonne course pendant toute la course, il a eu une mauvaise journée aujourd’hui, mais personne ne pouvait le dire. C’est seulement quand il est arrivé et m’a salué que j’ai réalisé qu’il avait gagné la course », a déclaré le joueur de 21 ans.

Pogacar, qui devient le plus jeune vainqueur depuis la Seconde Guerre mondiale, a déclaré que son exploit n’était toujours pas cru. “Je ne m’en rends pas encore compte, je ne l’assumerai pas de sitôt, j’aurai besoin de temps. J’étais content de la deuxième place au classement général et maintenant je me vois porter le maillot jaune, je ne sais toujours pas comment c’est arrivé », a-t-il avoué.

“Ma tête va exploser, je ne peux rien dire”, a déclaré le Slovène, qui a remporté sa troisième étape de l’édition à La Planche des Belles Filles, devant des spécialistes renommés de la lutte contre la montre comme le Néerlandais Tom Dumoulin, le l’Australien Richie Porte ou le Belge Wout van Aert.

Pogacar a avoué que pendant toute l’ascension des six derniers kilomètres, il n’avait aucune référence, parce que les voix du public l’ont empêché d’entendre son oreillette. “Je me suis concentré sur mon pédalage et j’ai tout donné”, a-t-il noté.