Tour de France 2020 Le jeune slovène écrit l’une des pages historiques du sport

Pogacar entre sur la ligne d’arrivée et sur le podium en 1989. .

Tadej Pogacar a écrit l’une des pages d’or du sport moderne. Dans un scénario aussi gigantesque que le Tour de France, sa “ surprise ” au compteur sur Primo Roglic est plus grande que l’épisode précédent dont on se souvient, la victoire de l’Américain Greg Lemond sur Laurent Fignon lors de l’édition 1989.

Puis, Fignon, qui était l’idole du pays, a atteint la dernière étape avec 50 secondes sur Lemond et avec seulement 24,5 km contre la montre entre Versailles et Paris pour être couronné. A une vitesse vertigineuse, une moyenne de plus de 54 km / h, l’Américain a ruiné le troisième maillot jaune du Français avec les lunettes, qui le surpassait de 8 secondes.

1989: Greg LeMond (USA) à Laurent Fignon (FRA) pendant 8 secondes 2007: Alberto Contador (ESP) à Cadel Evans (AUS) pour 231968: Jan Janssen (NED) à Herman Van Springel (BEL) pour 382010: Alberto Contador ( ESP) à Andy Schleck (LUX) pour 39 1987: Stephen Roche (IRL) à Pedro Delgado (ESP) pour 40 1977: Bernard Thevenet (FRA) à Hennie Kuiper (NED) pour 48 2017 Chris Froome (ING) à Rigoberto Uran ( COL) par 541964: Jacques Anquetil (FRA) à Raymond Poulidor (FRA) par 55 2020: Tadej Pogacar (ESL) à Primo Roglic (ESL) par 59

De plus, Pogacar est le troisième plus jeune cycliste pour remporter le Tour de France, mettant des rides sur la victoire d’Egan Bernal l’an dernier. Le Slovène, qui aura 22 ans lundi, n’est surpassé que par Henri Cornet (1904), avec 18 ans 352 jours, et par Romain Maes, de 21 jours de moins que le Slovène, vainqueur en 1935. Derrière lui Le lauréat de 1909 apparaît, Faber François à 22 ans et 187 jours, puis Bernal (22 ans et 193 jours).