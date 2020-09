Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Ce lundi, jour de repos

Tadej Pogacar célèbre sur la ligne d’arrivée .

La neuvième étape de Tour de France J’ai commencé avec un rythme effréné. Après le premier jour des Pyrénées, l’équipe a de nouveau demandé beaucoup sur le chemin de Marie Blanque. Un autre des ports mythiques de la Grande Boucle dont Roglic, grand favori pour cette course, a gardé de bons souvenirs.

Il a fallu du temps pour former la fuite parce que personne ne voulait installer d’installations. Garenne Barguil (Arka-Samsic), David Gaudu, Sbastian Reichenbach (Groupama-FDJ), Lennard Kmna (Bora-Hansgrohe), Wout van Aert (Jumbo-Visma), Dylan Van Baarle (Ineos Grenadiers) et Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) ont été les protagonistes de la première évasion.

Il avait lu que cette année, lors de la tournée, ils allaient se promener.

Qu’il n’y avait pas de rythme. Aujourd’hui, ils prennent 50 km et mes jambes me font mal de les voir Quelle façon de souffrir! Et il reste 4 ports … et 100km !! ? Pedro Len (@PLeonSanchez) 6 septembre 2020

Marc Hirschi (Sunweb), comme dimanche dernier, était le principal protagoniste de la journée. Il a décidé de partir en fuite à la recherche du triomphe dans la ville de Laruns, où j’ai gagné il y a deux ans Roglic.

Avant j’avais déjà abandonné Fabio Aru. L’Italien ne retrouve toujours pas sa meilleure forme après la blessure. Il est venu en tant que chef de la Émirats arabes unis pour cette course mais, bien qu’il se soit senti plus encouragé dans la précédente, il n’a eu d’autre choix que de jeter l’éponge dans cette huitième étape. PogacarVéritable coup de cœur de son équipe, il se retrouve sans partenaire idéal pour la montagne.

“Sa retraite est un gros dommage pour Pogacar. Il avait le Tour de France au programme, mais s’il n’est pas en bon état il doit y avoir quelqu’un pour lui dire qu’il ne peut pas participer. Il y a aussi un problème de caractère, car quand il est en difficulté , a tendance à devenir déprimé et cela aggrave la situation. À ce stade, Fabio aurait pu aider Tadej, et sa retraite est vraiment un dommage majeur », a-t-il déclaré. Saronni, directeur des EAU, à la RAI.

Avec Hirschi volant vers le triomphe, bien qu’avec le doute de ses trois minutes de loyer il allait lui donner jusqu’au bout, Géant il raidit la course sur les premières rampes de la Marie Blanque (7,7 km à 8,6%). Les «gilets jaunes» voulaient piquer et empoisonner leurs rivaux au moment décisif. Celui qui est tombé était Buchmann, qui a été touché.

C’était la montée au Col e Marie Blanque

Roglic, Landa, Bernal et Pogacar ils sont partis dans les derniers mètres avant le sommet. Ils ont réussi à se distancer tandis que derrière Yates, le maillot de leader, tentait de se réguler. Martin, Bardet, Nairo, Urne et Mollema ils ont pressé de se connecter avec le groupe de Landa. Enfin c’était Pogacar qui a pris la finale ‘esprn’ après avoir attrapé le coureur de la Sunweb dans les derniers mètres. Landa est entré en dernier dans le groupe des favoris et a manqué de bonus mais, oui, il a mis une bonne poignée de secondes au Urne, Lpez, Yates et compagnie.

“Quel sport incroyable nous avons!” @TamauPogi remporte l’étape après un sprint palpitant – mais chapeau, @MarcHirschi! # TDF2020 EN DIRECT

Eurosport 1

Couverture ininterrompue: https://t.co/eSBCRFlHyZpic.twitter.com/p9JJJFCaLt ? Eurosport UK (@Eurosport_UK) 6 septembre 2020

Analyse de la neuvième étape du Tour de France

Après la pause, la course reprendra son activité avec une étape complètement plate mais avec l’inconvénient qu’elle roulera au bord de la mer et que le vent pourrait jouer des tours entre les leaders de la course et laisser de côté tout candidat à la conquête du classement général. final. Une journée qui sera décidée pour sprinter sur l’Ile de R Saint-Martin-R mais qui pourrait être compliquée avec une batterie de ventilateurs, ce qui pourrait laisser de nombreux cyclistes de côté.