Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Curieuse histoire du coureur EF

Powless lors d’une étape de ce Tour de France 2020

Neilson Powless, un coureur américain Education First, s’est donné hier une belle performance au Tour de France, la course cycliste la plus importante du calendrier mondial et l’un des cinq événements sportifs les plus importants au monde. De plus, le coureur talentueux qui a soufflé 24 bougies hier au dîner est entré dans l’histoire de la Grande Boucle pour avoir été le premier Amérindien à participer à ce tour par étapes.

Powless appartient à la tribu Oneida, une partie de la confédération iroquoise, originaire de ce qui est maintenant New York. Né à Roseville (Californie). Le nom de la tribu vient de O-nyo-ta -‘- a: -ka (peuple de la pierre dressée), qui dérive de la roche de granit qui était près de l’un de ses villages. Il a concouru deux ans avec le puissant Jumbo-Visma qui aspire cette année à remporter la course avec Roglic ou Dumoulin avant de rejoindre les rangs de l’équipe rose dirigée par Jonathan Vaughters.

Formé chez Axeon Hagens Bernal d’Axel Mercx, son pedigree de vueltmano comprend des triomphes comme une étape du Tour del Porvenir, le GP Palio del Recioto ou le général de la Joe Martin Stage Race p / b Nature Valley.

“C’est un de ces gars qui vient d’un milieu sportif. Le triathlon, le vélo de montagne … il a tout donné. On voit souvent que ces athlètes aux antécédents physiques étendus finissent par se démarquer lorsqu’ils commencent à se concentrer sur un seul objectif, comme Neilson. Il a récemment fait du cyclisme sur route. Je le vois comme un coureur très complet, qui sait bien faire des épreuves d’étape et d’un jour. Chaque année, il s’améliore sur les étapes de montagne, je pense qu’il pourrait mener une course d’une semaine qui a chrono. Et je pense que Neilson, avec Dani Martnez et Sergio Higuita, représentent l’avenir de notre équipe », explique son patron à propos d’un cycliste dont la sœur Shayna, est également actuellement en compétition dans le sport de la pédale inscrit dans les rangs de la Sho-Air20.

Avec elle, il a une fondation (Attrapeur de rêves) qui aide les jeunes, par le biais de camps de football et de cyclisme, à sensibiliser le public au problème des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées actuellement en Amérique du Nord. Dans ce Tour où la plupart des coureurs sont encore européens (151), l’origine de Sans poudres Cela représente une autre démonstration que le cyclisme élargit les frontières à chaque saison qui passe. L’un de ses derniers génies vient d’une tribu new-yorkaise.