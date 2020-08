Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Ils ont été séparés du reste de l’équipe

Deux membres de l’équipe Loto, qui ne sont pas des cyclistes, ont donné des résultats non négatifs à un deuxième test du test PCR qui détecte le coronavirus. N’étant pas négatifs, les deux ont été retirés de l’équipe à peine deux jours avant le début du tour de gala.

Après qu’un test PCR, spécifique au SRAS-Cov-2, a révélé deux cas non négatifs, l’équipe #LottoSoudal a décidé de renvoyer chez eux deux membres du personnel, ainsi que leurs colocataires. La sécurité reste la priorité numéro un. ? Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) 27 août 2020

Deux autres personnes de l’équipe, qui partageaient une chambre avec eux, ont également abandonné la course, a ajouté le Lotto dans son communiqué, dont les dirigeants sont l’Australien. Caleb Ewan et le Belge Philippe Gilbert. Selon les médias du pays belge, les personnes concernées sont deux assistants du corps médical et deux mécaniciens.

C’est la Place Masséna à Nice en pleine présentation du @LeTour Ojo car il y a deux résultats négatifs dans le @Lotto_Soudal (un positif et un suspect) donc ils ont abandonné la structure belge qui en ce moment grimpe dans la boîte carrée. (@nacholabarga) pic.twitter.com/5QB0v5DAov ? MARCA Polideportivo (@MarcaTMF) 27 août 2020

“Un premier test a été réalisé il y a six jours sur l’ensemble de l’équipe. Le dernier a été négatif pour tout le monde. Ce mercredi 26 août, un deuxième test a été réalisé sur l’équipe technique et les coureurs. Malheureusement, un test a été positif et un autre suspect. Pour protéger la santé de chacun et le bon développement du Tour, les deux personnes concernées du «staff» ont immédiatement quitté la direction de l’équipe. Par mesure de précaution et pour respecter les mesures covid-19 dictées par le Tour de France, les contacts Le risque que ces deux personnes quittent également la course », ont-ils expliqué dans le communiqué.

La vérité est que l’équipe est préoccupée par cette règle. Ils veulent au moins que l’équipe soit exclue lorsqu’il y a deux coureurs et pas seulement deux membres de l’équipe. Mais, si son insistance ne réussit pas, la course débutera samedi avec ce règlement qui, s’il avait détecté les points positifs une fois le test commencé, aurait déjà renvoyé le Lotto chez lui.