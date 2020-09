Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Conclusions qui laisse la première finale en haut

Peu ressemble à ce nouveau cyclisme à celui qui a joué Luis Ocaa en 71, où il a réussi à mettre une minute au Cannibal Merckx pour renverser un Tour qu’il finirait plus tard par perdre. C’était un cyclisme imprévisible: pas d’écouteurs, de watts ou de données sur chaque vélo. Les coureurs se déplaçaient par impulsion, par faim. Il n’y a pas de conformité. Pas peur.

Hier, dans la quatrième étape qui rejoint Sisteron avec Orcières-Merlette, les favoris ont décidé de sauvegarder jusqu’à la dernière étape. Vélo Youtube, à partir du dernier téléchargement. Mikel Landa l’a reconnu dans le précédent. Si les jours passent sans frayeur, tant mieux.

Il y aura du temps à passer. Ils ont juste consommé plus que prévu Vuillermoz (Ag2r), Politt, Neilands (Israël), Burgaudeau (Direct Energie), Benoot (Sunweb) et Pacher (Vital Concept), qui est entré dans la fuite du jour. Avec eux dans le wagon des fugitifs, les candidats se détendirent cachés parmi le serpent multicolore.

Sans bagarre entre les favoris, l’ascension vers Orcires Merlette, de première catégorie, a commencé (7,1 km à 6,7%). Un grand peloton a commencé à se lever sous l’impulsion de la Deceuninck par Alaphilippe, prêt à conserver le jaune.

Jungels a donné le ton à son leader jusqu’à ce qu’il explose à 4 km de l’arrivée, ce qui laisse la place à d’autres joueurs intéressés sur l’étape et le classement général. Après un soupçon de Mikel Snow monter à Adam Yates Van Aert a pris le commandement, première manœuvre claire de Jumbo de Roglic. Il fallait s’attendre à ce que les gilets jaunes cherchent leur premier baiser à un pic propice à leur grand chef.

Le seul doute était de connaître l’état réel d’un Roglic qui a joué le match dans le précédent avec l’excuse de sa retraite au Dauphin. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Le Slovène n’a laissé aucune chance à Guillaume Martin ou à Pogacar, qui présente déjà sa candidature pour un autre exploit. Roglic les dépasse tous dans les derniers mètres, se souvenant qu’il est le roi du cyclisme moderne où Alaphilippe s’intègre parfaitement, qui garde le jaune.

En plus de la force de Roglic, qui a ainsi remporté sa troisième victoire sur le Tour, la première étape avec son masque enlevé a laissé d’autres détails tels que la confirmation que Bernal ne va pas super, que Landa est là où il est attendu, que Nairo vole beaucoup plus léger de. qu’il n’est pas à Movistar et que les hommes de la formation téléphonique vont avoir du mal à se battre pour ce général malgré le fait qu’Enric Mas se voit de plus en plus dans le ton chaque jour. Les Baléares n’ont laissé que 9 secondes, beaucoup moins que Carapaz, qui a aimé cette finale et a perdu une demi-minute.

Peut-être que le changement de plan de dernière minute ne vous a pas plu.

Ceux qui sont également entrés dans le groupe des favoris étaient Pinot et Pogacar, malgré le fait que le Slovène ait pris une chaleur pendant l’étape pour reprendre sa place après avoir souffert d’un problème. Beaucoup plus de réponses étaient attendues dans une bataille entre coqs qui a été pratiquement reportée jusqu’aux Pyrénées. Aujourd’hui est une journée idéale pour l’évasion à Privas où seuls deux niveaux de la quatrième catégorie seront dépassés (Col de Serre Colon et Côte de Saint-Vicent). Les Français continueront à apprécier Alaphilippe comme leur chef jusqu’à la grande montagne.