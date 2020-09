Tour de France 2020 :

Primoz Roglic aujourd'hui

Magnifique journée qui vient demain avec deux ports de première catégorie et la grande cerise sur le gâteau au Grand Colombier. Le Tour atteint les Alpes en beauté et Primoz Roglic, actuel leader du classement général, est très clair que ses coéquipiers du Jumbo Visma vont avoir du mal à contrôler la course: “Ce sera une journée très difficile. C’est une étape que je connais bien. Je l’ai courue après la longue rupture de confinement et tout de suite nous avons atteint un bon état de forme. Et maintenant, un mois plus tard, je la maintiens”.

Le Slovène, s’il s’est avéré être le plus fort jusqu’à présent, sait parfaitement que la route est perfide et qu’il devra être attentif à tous les mouvements: “Je vais devoir essayer de contrôler tout le monde, mais surtout moi-même, qui suis le seul que je puisse contrôler. Je pense qu’il y aura beaucoup d’attaques et que nous devrons être forts jusqu’au bout.”

Son compatriote Tadej Pogacar est le deuxième classé au général et jusqu’à présent, il s’avère être son principal rival. Le jeune coureur a reconnu que s’il a des jambes demain, il essaiera à nouveau: “Être un nouveau défi est une montée terrible à la fin. Nous verrons comment la scène évolue. S’il y a une option pour gratter pendant quelques secondes, je vais essayer”.

Concernant l’étape d’aujourd’hui, Pogacar l’a résumée comme compliquée mais positive pour ses aspirations au podium à Paris: “C’était dur, l’ascension n’a été facile pour personne. La fin a été très dangereuse et nerveuse. Mais c’était une bonne journée, j’avais de bonnes jambes”.