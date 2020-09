Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Les Slovènes, dominant l’étape, prennent un écart avec Egan Bernal

Primoz Roglic et Tadej Pogacar sur la ligne d’arrivée .

slovène Primoz Roglic (Jumbo Visma) Il était heureux d’avoir renforcé son maillot jaune au sommet du Puy Mary et peu surpris par la notoriété que son compatriote a acquise Tadej Pogacar, ce que le vainqueur de La Vuelta 2019 attendait avant de commencer le Tour: “Pour le résultat ça a été une bonne journée, je suis super content. Tant que tu peux gagner du temps, chaque seconde est un avantage pour toi. Honnêtement, j’espérais que Tadej Pogacar a bien fait avant de commencer le Tour, je le connais et je sais qu’il est super fort”.

Roglic Je suis déjà d’accord avec Pogacar dans les championnats nationaux slovènes, et auparavant dans la Vuelta, le coureur était à la troisième place. “Nous avons fait les championnats nationaux ensemble et depuis l’année dernière, nous avons vu qu’il pouvait faire de très grandes choses, comme dans la Vuelta, donc ce n’était pas une grosse surprise. Je suis très heureux que nous soyons deux Slovènes couronnés au sommet du groupe. de favoris “a rappelé le leader du général après une étape très difficile.

Malgré le fait que les différences dans le général augmentent en sa faveur, Roglic ne veut pas nommer ses principaux rivaux, mais préfère se concentrer sur son propre travail “et ne pas chercher plus loin”. Après l’étape qui s’est terminée au Puy Mary, le leader du Jumbo Visma mène Pogacar de 44 secondes et de 56 secondes le Colombien Egan Bernal, défenseur du titre: “Le Tour n’est pas terminé et beaucoup de choses peuvent arriver, nous pouvons voir d’autres cyclistes qui vont être parmi les meilleurs. Je ne regarde pas d’autres noms, je fais juste mon travail et je suis content de la situation dans laquelle je suis”..

Concernant l’étape, Roglic a commenté ses impressions sur la dernière ascension vers le sommet intact du Puy Mary. “C’était la première fois que je montais au Puy Mary, c’est une très belle montée, mais très raide. On la voit d’en bas et on voit que c’est un col court, mais jusqu’à ce qu’on atteigne le sommet ça devient difficile”, at-il affirmé est slovène.