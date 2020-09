Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Le Slovène occupe sa deuxième place du Tour de France avec esprit sportif

Primoz Roglic assume sa défaite en souriant .

slovène Primoz Roglic (Jumbo Visma) a subi une dure défaite à la veille d’atteindre Paris contre son compatriote Tadej pogacar Et, toujours blessé, le vainqueur de la Vuelta 2019 a annoncé qu’il continuerait à se battre pour le Tour: “Evidemment, je suis déçu parce que nous voulons toujours gagner. Mais je suis très fier de ce que j’ai fait. Je suis aussi fier du travail accompli par tous les membres de mon équipe. Je pense que nous avons montré de grandes choses pendant trois semaines. Nous devons juste féliciter Tadej Pogacar, c’était juste le meilleur et méritait sa victoire “.

Roglic ne jette pas l’éponge, il veut savourer l’instant et annonce que le combat continue. “Nous continuerons à nous battre. Gagner le Tour dans le futur? Nous verrons ce qui se passe, je n’y pense pas du tout. Je vis au jour le jour et je veux profiter de ma carrière. Je me suis préparé pendant de longs mois pour cette course et Je veux goûter un peu maintenant “, at-il souligné.