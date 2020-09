Tour de France 2020 :

Tour de France 2020 Étape théoriquement plate, bien qu’en réalité un parcours qui vous brise les jambes

Profil et parcours de la quatrième étape du Tour de France, Gap – Privas

Il Tour de France 2020 différend aujourd’hui mercredi 2 septembre su cinquième étape, 183 kilomètres entre Gap et Privas. Un itinéraire qui peut être décrit comme un “ breaker ” ou une demi-montagne, bien qu’il n’ait deux dimensions de notation de peu d’importance, tous deux de quatrième catégorie et un but en légère ascension, bien que pas correctement arrivé en haut.

L’équipe partira Écart, l’un des débuts traditionnels des étapes alpines, bien que dans ce cas prendre la direction opposée: vers le Sud, en route vers les Pyrénées. Après un parcours à dominante descente mais avec des montées et des fausses plaines, dans la dernière partie de l’étape arriveront les deux points marquants: Col de Serre Colon (4,1 km à 3,7%) et Cte de Saint Vicente de Barres (2,7 km à 4,2%). De Chomerac, le terrain ‘pica ‘jusqu’à Privas. Ce sera probablement un sprint massive, bien qu’il y ait du terrain pour que le peloton se brise.

Julian atteint la quatrième étape en tant que leader Alaphilippe (Deceunink – Quick Step), devant Adam Yachts (Mitchelton Scott), 4 secondes derrière, et Primoz Roglic (Jumbo Visma), à 7 ans. Le premier Espagnol est Mikel Landa (Bahreïn-McLaren), 13e, 17 secondes derrière.

L’étape traverse la vallée de la Rdano par les départements des Hautes Alpes, de la Drone et de l’Ardèche. La scène partira à 13h10, Heure de la péninsule espagnole, et devrait arriver entre 17h18 et 17h41, selon la vitesse moyenne du peloton.